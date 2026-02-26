כיכר השבת
שבועות אחרי המינוי

טלטלה בקמפיין בנט: זו ההודעה הדרמטית שמסר לפתע המנהל הטרי

זיו קורן, שמונה לנהל את קמפיין בנט בבחירות הקרובות, הודיע על עזיבתו את המפלגה - שבועות אחדים אחרי שמונה לתפקיד. כך חשף מיכאל שמש בכאן 11 (פוליטי)

1תגובות
נפתלי בנט (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

מפלגת "בנט 2026" של ראש הממשלה לשעבר ספגה היום (חמישי) טלטלה דרמטית, לאחר שמנהל הקמפיין הטרי הודיע על עזיבתו בפתאומיות.

הכתב הפוליטי של כאן 11 חשף כי מדובר בזיו קורן, שהוכרז לפני שבועות ספורים בידי בנט כמי שאמור לנהל את הקמפיין בבחירות הקרובות.

כאמור, קורן הודיע על פרישה, ולפי שעה לא פורט מה הרקע לפרישה - אם מחלוקת או מתיחות בתוך המפלגה, או על רקע עניינים אישיים וכדומה. ממפלגת בנט 2026 סרבו למסור תגובה לדיווח בכאן 11.

בנט עצמו התייחס הערב, פומבית, לאירוע אחר - ההתייחסות שפורסמה בשמו של ראש השב"כ דוד זיני לטענות הקונספירטיביות על בגידה בערב טבח שמחת תורה.

"אמירה חשובה ומתבקשת של ראש השב״כ", צייץ בנט. "ידע כל אזרח ישראלי שהיה כשל נורא, אך לא היתה בגידה מבפנים. כל מי שממשיך להפיץ את עלילות הדם נגד צה״ל והשב״כ פוגע בכוונה תחילה בביטחון ישראל".

ראש הממשלה לשעבר הוסיף: "השתיקה המבישה של נתניהו ושריו מתדלקת את תיאוריות הבגידה המכוערות שקורעות את עם ישראל מבפנים".



1
בטח הנוכל לכאורה החליט לא לשלם לו נוכל נשאר נוכל נוכל נוכל נוכל עדי עד ולנצח
אלי

