כיכר השבת
דריכות שיא במזרח התיכון

שיחות המשא ומתן הסתיימו: "יש התקדמות משמעותית" | טראמפ מתלבט אם להפיל את חמינאי

נשיא ארצות הברית מתלבט בין שתי אפשרויות מרכזיות באשר לסגנון התקיפה באיראן, אם וכאשר - תקיפה מוגבלת נגד אתרי הטילים והגרעין בלבד, או מתקפה נרחבת ועוצמתית יותר בניסיון להפיל את המשטר בהובלת חמינאי | בתוך כל סבב השיחות נמשך בז'נבה - אחרי הפסקה של מספר שעות (אקטואליה, צבא וביטחון)

11תגובות
אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

הסבב השלישי של שיחות המשא ומתן בין וארצות הברית הסתיים הערב (חמישי), ששר החוץ של עומאן בדר אל-בוסעידי, המתווך בין הצדדים, מסר כי ישנה "התקדמות משמעותית". הוא הוסיף כי השיחות יחודשו אחרי התייעצויות.

בתוך כך, ארצות הברית נערכת לאפשרות של עימות צבאי ישיר עם איראן, כאשר על שולחנו של מונחות תוכניות מבצעיות הכוללות תקיפות של אתרי גרעין וניסיונות לערעור יציבות השלטון בטהראן. כך דווח הערב (חמישי) בניו יורק טיימס.

במהלך נאום מצב האומה הצהיר טראמפ כי לא יאפשר למדינה המממנת טרור להשיג נשק גרעיני, והדגיש כי המטרה הסופית היא אילוץ ההנהגה האיראנית להגיע להסכם חדש ונוקשה.

לפי גורמים בממשל, שצוטטו בדיווח, התוכנית המועדפת על הנשיא בשלב זה היא תקיפה כירורגית נגד מתקני טילים וגרעין, שתשמש ככלי לחץ דיפלומטי.

​במקביל לתוכנית הממוקדת, בכירי הממשל דנים באפשרות של מערכה רחבה הרבה יותר. תוכנית זו נועדה לפגוע במספר רב של מטרות אסטרטגיות לאורך זמן, תוך ניסיון להוביל להפלת המשטר ולהדחתו של המנהיג העליון עלי ח'אמנאי.

עם זאת, גורמים בפנטגון הביעו ספקנות לגבי היכולת להוציא אל הפועל מערכה ממושכת כזו. קצינים בכירים בצבא ציינו כי למרות ריכוז הכוחות באזור, מלאי התחמושת והיקף הכוחות הנוכחי יאפשרו רצף תקיפות של עד עשרה ימים בלבד. כך לפי הדיווח בטיימס.

​ההיערכות האמריקאית מגיעה על רקע חשש כבד מתגובה איראנית חריפה. יו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, הזהיר בדיונים סגורים כי תקיפה אמריקאית תוביל למתקפת טילים נרחבת על בסיסי ארצות הברית במזרח התיכון.

קצינים בכירים הזכירו כי ביוני האחרון שיגרה איראן כמאה טילים לעבר ישראל, והתריעו כי לכוחות האמריקאיים באזור אין את מערכות ההגנה האווירית והמקלטים המאסיביים הקיימים בישראל, עובדה שעלולה להוביל למספר גבוה של נפגעים.

​במערכת הפוליטית בוושינגטון נשמעת ביקורת על היעדר אסטרטגיה ברורה מצד הבית הלבן. הסנאטור ג'ק ריד טען כי מדיניות החוץ של הנשיא מתבססת לעיתים על מיצג כוח מתוך ציפייה שהצד השני ייכנע במהירות, ואילו בכירי מודיעין מעריכים כי לחץ צבאי דווקא עלול לגרום לח'אמנאי להאמין שנשק גרעיני הוא תעודת הביטוח היחידה של משטרו. למרות הדיונים על תקיפה, טראמפ ממשיך לטעון בפומבי כי הוא מעדיף פתרון דיפלומטי וכי מתנהל משא ומתן מול טהראן, אך סירב לפרט את פרטי העסקה המתגבשת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

11
"דריכות שיא" כמה שיאים כבר אפשר לשבור????
שפרינצא
10
למחוק להשמיד ולחסל את כל ראשי הטרור החמושים בעזה החיזבאללה בלבנון וכל ראשי השנאה באיראן כפי שלמדנו על עמלק והמן כל אויב שמנסה להשמיד את ישראל סופו מפלה מוחלטת וכל כוחו יתפורר וכל תכניתו תיעלם מעל פני האדמה
איתן
9
עת צרה היא ליעקב וממנה ייוושע בזעקה ובתחינה אנו קוראים את מזמורי תהילים י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל, קמ״ב לעורר רחמי שמיים מרובים להצלחת מדינת ישראל וחיילי צה״ל שיעמדו בגבורה מול משטר הרשע האיראני ויזכו לסייעתא דשמיא
אברהם

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר