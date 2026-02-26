הסבב השלישי של שיחות המשא ומתן בין איראן וארצות הברית הסתיים הערב (חמישי), ששר החוץ של עומאן בדר אל-בוסעידי, המתווך בין הצדדים, מסר כי ישנה "התקדמות משמעותית". הוא הוסיף כי השיחות יחודשו אחרי התייעצויות.

בתוך כך, ארצות הברית נערכת לאפשרות של עימות צבאי ישיר עם איראן, כאשר על שולחנו של הנשיא טראמפ מונחות תוכניות מבצעיות הכוללות תקיפות של אתרי גרעין וניסיונות לערעור יציבות השלטון בטהראן. כך דווח הערב (חמישי) בניו יורק טיימס.

במהלך נאום מצב האומה הצהיר טראמפ כי לא יאפשר למדינה המממנת טרור להשיג נשק גרעיני, והדגיש כי המטרה הסופית היא אילוץ ההנהגה האיראנית להגיע להסכם חדש ונוקשה.

לפי גורמים בממשל, שצוטטו בדיווח, התוכנית המועדפת על הנשיא בשלב זה היא תקיפה כירורגית נגד מתקני טילים וגרעין, שתשמש ככלי לחץ דיפלומטי.

​במקביל לתוכנית הממוקדת, בכירי הממשל דנים באפשרות של מערכה רחבה הרבה יותר. תוכנית זו נועדה לפגוע במספר רב של מטרות אסטרטגיות לאורך זמן, תוך ניסיון להוביל להפלת המשטר ולהדחתו של המנהיג העליון עלי ח'אמנאי.

עם זאת, גורמים בפנטגון הביעו ספקנות לגבי היכולת להוציא אל הפועל מערכה ממושכת כזו. קצינים בכירים בצבא ציינו כי למרות ריכוז הכוחות באזור, מלאי התחמושת והיקף הכוחות הנוכחי יאפשרו רצף תקיפות של עד עשרה ימים בלבד. כך לפי הדיווח בטיימס.

​ההיערכות האמריקאית מגיעה על רקע חשש כבד מתגובה איראנית חריפה. יו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, הזהיר בדיונים סגורים כי תקיפה אמריקאית תוביל למתקפת טילים נרחבת על בסיסי ארצות הברית במזרח התיכון.

קצינים בכירים הזכירו כי ביוני האחרון שיגרה איראן כמאה טילים לעבר ישראל, והתריעו כי לכוחות האמריקאיים באזור אין את מערכות ההגנה האווירית והמקלטים המאסיביים הקיימים בישראל, עובדה שעלולה להוביל למספר גבוה של נפגעים.

​במערכת הפוליטית בוושינגטון נשמעת ביקורת על היעדר אסטרטגיה ברורה מצד הבית הלבן. הסנאטור ג'ק ריד טען כי מדיניות החוץ של הנשיא מתבססת לעיתים על מיצג כוח מתוך ציפייה שהצד השני ייכנע במהירות, ואילו בכירי מודיעין מעריכים כי לחץ צבאי דווקא עלול לגרום לח'אמנאי להאמין שנשק גרעיני הוא תעודת הביטוח היחידה של משטרו. למרות הדיונים על תקיפה, טראמפ ממשיך לטעון בפומבי כי הוא מעדיף פתרון דיפלומטי וכי מתנהל משא ומתן מול טהראן, אך סירב לפרט את פרטי העסקה המתגבשת.