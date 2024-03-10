נשיא ארצות ג'ו ביידן השיק את קמפיין הבחירות שלו בסרטון מושקע אותו הוא בחר באופן מפתיע לפתוח במילים "אני לא איש צעיר" | עוד בסרטון תוקף ביידן את טראמפ שמוצג בתמונות שחור-לבן בכדי להעביר מסר נגטיבי כלפיו | צפו בקמפיין של הנשיא (בעולם)
ראש העיר בית שמש, פתחה השבוע את קמפין הבחירות שלה לראשות העיר, אך לא ברור אילו הישגים היא תציג, שכן מצבר הפניות שהגיעו לידי 'כיכר השבת' עולה, כי השכונות החדשות בעיר נמצאות בכאוס ואין יד מכוונת | התושבים ל'כיכר': 'מלבד כך שהיא כשלה כמעט בהכל, היא גם אנטישמית שונאת חרדים' | מה אומרים בעיריה? בוחרים להתעלם ולא לספק תשובות בסיסיות (חרדים)