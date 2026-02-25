בהזמנת ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי הגיע היום (רביעי) לביקור היסטורי נוסף בישראל, בהמשך לביקורו הקודם בארץ ב-2017 וביקור הגומלין של ראש הממשלה נתניהו בהודו. "כיכר השבת" מעביר בשידור חי את טקס קבלת הפנים בנתב"ג.

שידור חוזר: טקס קבלת הפנים בנתב"ג (צילום: לע"מ)

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי "ראש הממשלה נתניהו וראש הממשלה מודי מקיימים קשר אישי קרוב, והחברות העמוקה וארוכת שנים ביניהם מקרינה בעוצמה על היחסים בין המדינות".

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו קיבלו את פניו של ראש ממשלת הודו בטקס חגיגי בנתב"ג, ולאחריו תתקיים פגישה אישית בין המנהיגים.

עם נחיתתו, אמר נתניהו למודי: "נהדר שאתה פה, יש לנו הרבה על מה לדבר".

משם ימשיכו ראש הממשלה ורעייתו למשכן הכנסת לטקס קבלת פנים רשמי לראש ממשלת הודו. טקס קבלת הפנים יחל בשעה 16:30. הישיבה המיוחדת של מליאת הכנסת לכבוד ראש ממשלת הודו תתחיל בשעה 17:00, ובמהלכה הוא צפוי לנאום.

לאחר הנאומים במליאת הכנסת, ראש הממשלה וראש ממשלת הודו יבקרו יחד באירוע חדשנות במלון וולדורף אסטוריה בירושלים.

בתום האירוע, ראש הממשלה ורעייתו יארחו את ראש ממשלת הודו לארוחת ערב משותפת.

מחר, יום חמישי, ראש הממשלה וראש ממשלת הודו יבקרו יחד ב"יד ושם" ולאחר מכן יקיימו פגישה מורחבת במלון "קינג דיוויד".

עוד נמסר מלשכת ראש הממשלה כי "שני המנהיגים יחתמו על שורת הסכמים בין ישראל להודו בתחומים כלכליים, ביטחוניים ומדיניים שיזניקו את שיתוף הפעולה בין המדינות".

בתום טקס החתימה, ראש הממשלה וראש ממשלת הודו יקיימו הצהרות משותפות לתקשורת.

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה צייץ ברשת X כי הכנסת הוארה בצבעי הדגל של הודו לכבוד הביקור, וראש הממשלה מודי הודה לו על המחווה והוסיף כי הוא "מצפה לנאום בפני הכנסת בהמשך היום".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד כתב לקראת הביקור כי "כל ישראל מצפה לקבל את פניו של ראש הממשלה מודי. הוא ידיד אמת של ישראל. הקשר בין ישראל להודו אינו רק קשר אסטרטגי, אלא קשר של ידידות עמוקה בין העמים".

בתגובה, כתב ראש ממשלת הודו מודי בעברית: "אני גם מצפה לביקורי בישראל. אני בטוח שביקורי יחזק עוד יותר את היחסים הדו-צדדיים בין מדינותינו".

לקראת הביקור, נמסר מרשות שדות התעופה כי "מומלץ לנוסעים לתכנן את הגעתם לנמל התעופה מראש ולהגיע לנתב"ג כ-3 שעות לפני מועד הטיסה. יודגש כי הטיסות הבינלאומיות המיועדות להמריא מטרמינל 1 יצאו כמתוכנן , כמו כן הטיסות מטרמינל 3 יצאו כמתוכנן.

"הציבור מתבקש לעקוב אחר עדכונים שוטפים בנוגע להסדרי התנועה ולתכנן את מסלול ההגעה לנמל התעופה בהתאם להנחיות שיפורסמו".