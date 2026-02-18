היועצת המשפטית לממשלה תקפה הערב (רביעי) בנאום בכנס מקצועי של משטרת ישראל את השר בן גביר על רקע החלטת בג"ץ בעניין קידום חוקרת תיקי נתניהו, והזהירה כי "פוליטיזציה של סגל הפיקוד מפרקת את המשטרה מבפנים". השר הגיב לה ואמר כי "הסמכות למנות קציני משטרה בכירים תישאר בידי השר לביטחון לאומי, משום שזהו החוק".

הדברים נאמרו ברקע החלטת בג"ץ בעניינה של רב-פקד רינת סבן, חוקרת בכירה בתיקי נתניהו, שקידומה מעוכב על ידי השר בן גביר – צעד שבית המשפט קבע כי הוא מעלה "חשש ממשי לקיומם של שיקולים זרים". בהרב-מיארה הבהירה כי חדירה של כוחות פוליטיים לתחום המינויים והקידומים היא "רעה חולה" שמפרקת את השירות הציבורי מבפנים.

"שירות ציבורי ממלכתי ישר ונקי מזהות פוליטית הוא ערובה לחיי חברה תקינים במדינה מודרנית", אמרה. "יש בו להגן על יחסי הכוחות המשטריים, ולהבטיח את איכות חיי הפרט".

בן גביר כאמור לא נותר חייב והגיב: "גבירתי העבריינית, הסמכות למנות קציני משטרה בכירים תישאר בידי השר לביטחון לאומי, משום שזהו החוק. המשך ערב נעים".