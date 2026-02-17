רגעי התאונה ( צילום: לפי סעיף 27א )

בלשי משטרת חולון ולוחמי יס"מ תל אביב עצרו הלילה (בין שני לשלישי), בשיתוף עם יחידת ׳חץ יהודה׳ ממחוז ש"י, שוהה בלתי חוקי מאזור חברון, שחשוד במעורבות בתאונת דרכים "פגע וברח" קשה בחולון לפני כחודשיים וחצי.

התאונה התרחשה בתאריך 1.12.25, בשעות הצהרים, בצומת מפרץ שלמה - משה שרת בחולון. התאונה הייתה בין שני רכבים, שבאחד מהם ישב לפי החשד השב"ח מחברון. בתיעוד מרגעי התאונה נראים רגעי ההתנגשות באמצע הכביש. בתאונה נפגעה נהגת בת 38 והיא פונתה במצב קשה לבית חולים לקבלת טיפול רפואי. כמו כן בתאונה נפגעה באורח קל ילדה בת 8 שהיתה עימה ברכב. נהג הרכב הפוגע, שהיה מעורב בתאונה, יצא מרכבו ונמלט רגלית ממקום התאונה. בתיעוד משעת מעשה נראה הנהג, לבוש חולצה לבנה בהירה, נמלט מהזירה במהירות. אחרי התאונה הגיעו למקום שוטרי משטרת חולון באופן מיידי, וביצעו סריקות נרחבות על מנת לאתר את החשוד שהצליח להימלט מהמקום. חקירת האירוע הוטלה על משטרת חולון.

מעצר החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )

באתר Ynet דווח היום כי תושב טייבה הגיע כיממה אחרי התאונה לתחנת משטרה וטען כי הוא הנהג שהיה מעורב בתאונה והסגיר את עצמו לשוטרים. יחד עם זאת החקירה שהתנהלה העלתה כי לא האיש שנכח בתאונה.

בסופו של דבר נמצא החשוד כאמור. זאת לראחר פעולות רבות ומגוונות, במעורבות מקצועית של אנשי הזיהוי הפלילי במשטרת ישראל. כאמור מדובר בתושב אזור חברון בשנות ה-30 לחייו.

במהלך החודשים האחרונים ניהלו שוטרי משטרת חולון מצוד אחרי החשוד, בסיוע ושיתוף פעולה הדוק עם מחוז ש"י, ואתמול, בשעות הערב, בהכוונה מדויקת של רכז המודיעין ביחידת ׳חץ יהודה׳ של מרחב יהודה - הגיעו בלשי משטרת חולון ולוחמי יס"מ תל אביב לדירה ביפו ועצרו את החשוד. החשוד הועבר לחקירה במשטרת חולון והובא היום לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב.