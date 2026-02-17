כיכר השבת
אירוע חריג

נכנס לדירה במרכז הארץ - והתעמת עם בעל הבית, כך זה נגמר | צפו

תושב לוד פרץ לפי החשד לדירה במרכז תל אביב בשעת לילה, ואף התעמת עם בעל הדירה. אתמול הוגש נגד החשוד כתב אישום חמור עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים | צפו ברגעי המעצר הדרמטיים - כפי שנלכדו ממצלמת הגוף של השוטר שנכנס לבית (משפט בארץ)

| צילום: צילום: דוברות המשטרה
(צילום: דוברות המשטרה)

כתב אישום חמור, לצד בקשת מעצר עד תום ההליכים, הוגש אתמול נגד תושב לוד בשנות השלושים לחייו - לאחר שפרץ לדירה בתל אביב ותקף את בעל הדירה.

האירוע החריג והחמור התרחש לפני ימים ספורים, בשבת האחרונה. בשעת לילה מאוחרת נכנס תושב לוד לדירה ברחוב ארלוזורוב בתל אביב.

בעלי הדירה באותה שהה שהו בדירתם, והבחינו בו נכנס לביתם. המשטרה מסרה היום (שלישי) כי בעל הדירה החל לשאול את החשוד למעשיו ובמהלך האירוע הותקף על ידו.

במקביל, דיווח על הכניסה החריגה לבית הגיעה למשטרה, וצוותי משטרה רבים הוזעקו למקום בתוך זמן קצר ועצרו את החשוד, שגילו 34.

בתיעוד דרמטי מרגעי המעצר, שמתפרסם כאן בכיכר השבת בתחילת הכתבה, ונלכד ממצלמת הגוף של אחד השוטרים - נראים השוטרים תופסים את החשוד ואוזקים אותו.

החשוד הועבר לאחר מכן לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה נכלא. מעצרו הוארך מעת לעת, ואתמול יחידת התביעות של מחוז תל אביב הגישה נגדו כאמור כתב אישום בגין התפרצות לדירה ותקיפה הגורמת חבלה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר