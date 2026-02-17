נכנס לדירה במרכז הארץ - והתעמת עם בעל הבית, כך זה נגמר | צפו

כתב אישום חמור, לצד בקשת מעצר עד תום ההליכים, הוגש אתמול נגד תושב לוד בשנות השלושים לחייו - לאחר שפרץ לדירה בתל אביב ותקף את בעל הדירה.

האירוע החריג והחמור התרחש לפני ימים ספורים, בשבת האחרונה. בשעת לילה מאוחרת נכנס תושב לוד לדירה ברחוב ארלוזורוב בתל אביב.

בעלי הדירה באותה שהה שהו בדירתם, והבחינו בו נכנס לביתם. המשטרה מסרה היום (שלישי) כי בעל הדירה החל לשאול את החשוד למעשיו ובמהלך האירוע הותקף על ידו.

במקביל, דיווח על הכניסה החריגה לבית הגיעה למשטרה, וצוותי משטרה רבים הוזעקו למקום בתוך זמן קצר ועצרו את החשוד, שגילו 34.

בתיעוד דרמטי מרגעי המעצר, שמתפרסם כאן בכיכר השבת בתחילת הכתבה, ונלכד ממצלמת הגוף של אחד השוטרים - נראים השוטרים תופסים את החשוד ואוזקים אותו.

החשוד הועבר לאחר מכן לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה נכלא. מעצרו הוארך מעת לעת, ואתמול יחידת התביעות של מחוז תל אביב הגישה נגדו כאמור כתב אישום בגין התפרצות לדירה ותקיפה הגורמת חבלה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.