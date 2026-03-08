הייעוץ המשפטי לממשלה גיבש עמדה נחרצת הקובעת כי שר המשפטים יריב לוין מנוע מלחתום על ההמלצה לנשיא המדינה בעניין בקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך לפי דיווח של הכתב עמית סגל.

על פי עמדה זו, על השר לוין לפסול את עצמו מהטיפול בתיק ולהעביר את הסמכויות בנושא לשר אחר בממשלה.

הדרישה לפסילה נובעת מטענה לניגוד עניינים משמעותי שבו מצוי שר המשפטים. בייעוץ המשפטי מצביעים על היותו של לוין מקורב מאוד לראש הממשלה וחבר במפלגת הליכוד, לצד העובדה כי מסר עדות במסגרת ההליך המשפטי נגד נתניהו.

התפתחות זו מגיעה בשעה שמחלקת החנינות במשרד המשפטים צפויה לסיים בימים הקרובים את הכנת חוות הדעת המקצועית בעניין בקשת החנינה. לפי ההליך המנהלי הרגיל, מחלקה זו אמורה להעביר את מסקנותיה לשר המשפטים, כדי שזה יגבש את המלצתו הסופית ויגיש אותה להכרעת נשיא המדינה.

מנגד, גורמים בממשלה טוענים כי הייעוץ המשפטי לממשלה פועל במטרה לעכב את הליך החנינה. לטענת אותם גורמים, בייעוץ המשפטי ממתינים שהשר לוין יקבל לידיו את חוות הדעת ויחתום עליה, מה שיאפשר להם לפסול את החתימה ולגרור את הנושא לעתירות בבית המשפט העליון, מהלך שצפוי להוביל לעיכוב של חודשים רבים.

נוכח נסיבות אלו, נראה כי השר לוין יידרש להודיע על פסילה עצמית מעיסוק בבקשת החנינה מיד עם קבלת החומרים ממחלקת החנינות, ולהפקיד את המשך הטיפול בסוגיה בידיו של שר אחר.