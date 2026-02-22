במשך שלושה חודשים, מנהלת מחלקת חנינות במשרד המשפטים, עו"ד תימור גולדנברג חדד, ממתינה לקבל את עמדת היועמ"שית לממשלה על בקשת החנינה של נתניהו. לפי דיווח הערב (ראשון) אם היועמ"שית לממשלה לא תעביר את עמדתה, היא תמסור החלטה בלעדיה.

על פי הדיווח של אבישי גרינצייג ב-i24NEWS, היועמ"שית לא ביקשה את עמדת הפרקליטות ואת עמדת הצוות שמנהל את התיק, לא הכריעה בשאלת ניגוד העניינים של שר המשפטים, ולמעשה עסקה רק בשאלות החוקתיות: האם בקשת נתניהו בכלל יכולה להיחשב בקשת חנינה, והאם ניתן לבקש חנינה בשלב זה תוך כדי ניהול המשפט. גם בכך היא טרם הכריעה והעבירה את עמדתה.

לפי הדיווח, היועמ"שית מורחת את הזמן כבר שלושה חודשים, ואפילו למנהלת מחלקת חנינות במשרד המשפטים לימור גולדנברג חדד מתחיל להימאס. אם היועמ"שית לא תעביר את עמדתה בשבועות הקרובים, היא תדלג עליה ותעביר את חוות דעת מחלקת חנינות בלעדיה.

לפני כשבוע, בצל סערת ההתבטאות של הנשיא טראמפ נגד הנשיא הרצוג כי הוא "צריך להתבייש" על כך שטרם העניק חנינה לראש הממשלה נתניהו, היועצת המשפטית לממשלה הבהירה כי עדיין לא בחנה את הבקשה.

בהודעה שיצאה מטעמה של גלי בהרב-מיארה נכתב: "עדיין לא בחנתי את בקשת החנינה של ראש הממשלה והיא תיבחן לפי סדרי העבודה המקובלים. כל פרסום אחר בעניין שגוי".