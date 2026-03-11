מחלקת החנינות העבירה את עמדתה | השר אליהו: "הבקשה כדת וכדין"

לא מחכים ליועמ"שית: משרד המשפטים הודיע הבוקר (רביעי) כי מחלקת חנינות השלימה את עבודתה ככל שעלה בידה ובהתאם לנתונים שעמדו בפניה, לצורך גיבוש חוות דעת בבקשת החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו.

לפי משרד המשפטים, "חוות הדעת הועברה הבוקר לשר עמיחי אליהו בטרם העברתה לנשיא המדינה. בחוות הדעת צוין כי ככל שתוגש עמדת גורמי התביעה, טרם החלטת נשיא המדינה, תפעל מחלקת חנינות לעדכון והשלמת חוות הדעת בהתאם, על מנת שעמדת גורמי התביעה תובא אף היא במארג השיקולים הנוגעים לעניין".

שר המורשת עמיחי אליהו, שקיבל את הסמכויות לטפל בנושא משר המשפטים יריב לוין, אמר על חוות הדעת של משרד המשפטים כי "מעיון ראשוני בחומרים עולה תמונה ברורה: בניגוד מוחלט לתדרוכי היועמ"שית, לפיהן כביכול 'אין מדובר כלל בבקשת חנינה', חוו"ד גורמי המקצוע קובעת מפורשות כי אכן מונחת לפנינו בקשת חנינה כדת וכדין, הדורשת את המשך טיפולי מול נשיא המדינה".

השר אליהו מוסיף כי "כעת, משהונחה התשתית המקצועית, פתחתי בסדרת התייעצויות מעמיקות עם הגורמים הרלוונטיים על מנת לגבש את עמדתי הסופית והמנומקת, טרם העברת המלצתי לנשיא".

השר אליהו תקף את היועמ"שית ואמר כי "מדובר בבקשה בעלת משמעות ציבורית גבוהה, כזו הדורשת טיפול מקצועי, ענייני ונטול פניות. צר לי על התנהלותה של היועצת המשפטית לממשלה, אשר בוחרת פעם אחר פעם לתקוע מקלות בגלגלי ההליך התקין - החל מהניסיון למנוע את עצם הדיון בבקשה, ועד לעיכוב התמוה במסירת חוות הדעת.

"התנהלות לעומתית ולא מקצועית זו אינה ראויה בעניינו של אף אזרח במדינת ישראל. ההליך ינוהל מעתה על ידי במקצועיות, בשקיפות ובאחריות הממלכתית הנדרשת".

כזכור, השר עמיחי אליהו, עליו האציל שר המשפטים את סמכויותיו בתיק חנינת ראש הממשלה, פנה במכתב חריף ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה להעביר לידיו לאלתר את תיק החנינה ואת חוות הדעת המקצועית בעניין.

במכתבו כתב השר אליהו כי "הובא לידיעתי כי חוות הדעת המקצועית של מחלקת החנינות במשרד המשפטים הושלמה זה מכבר והיא מוכנה למסירה. למרות זאת, ומסיבות שאינן ברורות, העברת חוות הדעת לידיי מעוכבת בהנחייתך. זה מצטרף לעובדה שהבקשה הרשמית מונחת על שולחנך מזה מספר חודשים, ועד כה נמנעת באופן עקבי מקיום דיון ענייני בבקשה".

עוד הוסיף השר אליהו: "לא ניתן שלא לתהות מדוע היא מעוכבת חודשים ארוכים. מנדט הממשלה והמנדט הציבורי שניתן לי מחייבים אותי לבחון את הנושא בכובד ראש ובמקצועיות ללא שיהוי נוסף. עיכוב העברת החומרים שכבר הושלמו, פוגע ביכולתי למלא את תפקידי ויוצר מראית עין כי אי קבלת ההחלטה על ידך, היא החלטתך".

בסיום דבריו מדגיש השר אליהו: "הציבור הישראלי זכאי לדעת כי עניינים רגישים אלו מתנהלים בצורה מקצועית, עניינית ונטולת שיקולים זרים. בנסיבות אלה, על מנת שאעמוד בחובתי בהתאם לדין ואמלא את שליחותי הציבורית כראוי, אני דורש כי כלל חוות הדעת והמסמכים הרלוונטיים יועברו ללשכתי לאלתר".