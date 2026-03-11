ביום השני של מבצע שאגת הארי, התרחש האסון הכבד ביותר במלחמה - ובתקווה שיהיה האחרון, טיל איראני נפל על מקלט בבית שמש והרג תשעה יהודים הי"ד.

על פי הדיווח היום (רביעי) ב'מאקו' בימים האחרונים, פונו מספר תושבי העיר לבתי החולים לאחר שהתברר כי רבים מהנחשפים להדף העז סובלים מפגיעות שמיעה פיזיות, אך נוטים לייחס את התסמינים באופן מוטעה למתח וחרדה בלבד – דבר שעלול לעכב טיפול חיוני.

ענת, תושבת העיר כבת 60, שהתה בממ"ד סמוך לזירת הנפילה הקטלנית סיפרה למאקו: "עפנו בתוך הממ"ד מעוצמת ההדף, הדלת פשוט יצאה מהמקום", היא משחזרת בחרדה. "בחיים לא שמעתי רעש כזה. מאז אותו רגע אני שומעת צפצופים בלתי פוסקים ויש לי לחץ באוזניים, כאילו הן סתומות. גם שיווי המשקל שלי נפגע, אני מרגישה סחרחורות בכל פעם שאני עולה במדרגות".

צוותי קלינאיות תקשורת, הגיעו בימים האחרונים לבתי המלון בבירה בהם שוהים מפוני בית שמש. המטרה: לבצע בדיקות סינון שמיעה דחופות ולאתר נפגעים שכלל אינם מודעים למצבם הרפואי.

חנין קרה, מנהלת תחום קלינאות תקשורת במחוז ירושלים ב'מאוחדת', סיפרה כי "במהלך הסינון בדקנו 41 מפונים. נאלצנו להפנות 15 מתוכם – למעלה משליש מהנבדקים – לבירור דחוף בחדר מיון. עלו ממצאים קליניים המעידים על פגיעה ממשית במערכת השמיעה כתוצאה מההדף".