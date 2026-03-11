כיכר השבת
יותר משבוע אחרי

האסון הכבד בבית שמש: 15 תושבים פונו לאחרונה לבית החולים; זו הסיבה החריגה

האסון הכבד שהתרחש בעיר בית שמש ביום השני למלחמת שאגת הארי, גבה את חייהם של תשעה יהודים יקרים, כעת פורסם, כי שבוע אחרי, מספר תושבים בעיר פנו לבית החולים - וזו הסיבה (חדשות בארץ)

3תגובות
זירת הפגיעה בבית שמש (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

ביום השני של מבצע שאגת הארי, התרחש האסון הכבד ביותר במלחמה - ובתקווה שיהיה האחרון, טיל איראני נפל על מקלט ב והרג תשעה יהודים הי"ד.

על פי הדיווח היום (רביעי) ב'מאקו' בימים האחרונים, פונו מספר תושבי העיר לבתי החולים לאחר שהתברר כי רבים מהנחשפים להדף העז סובלים מפגיעות שמיעה פיזיות, אך נוטים לייחס את התסמינים באופן מוטעה למתח וחרדה בלבד – דבר שעלול לעכב טיפול חיוני.

ענת, תושבת העיר כבת 60, שהתה בממ"ד סמוך לזירת הנפילה הקטלנית סיפרה למאקו: "עפנו בתוך הממ"ד מעוצמת ההדף, הדלת פשוט יצאה מהמקום", היא משחזרת בחרדה. "בחיים לא שמעתי רעש כזה. מאז אותו רגע אני שומעת צפצופים בלתי פוסקים ויש לי לחץ באוזניים, כאילו הן סתומות. גם שיווי המשקל שלי נפגע, אני מרגישה סחרחורות בכל פעם שאני עולה במדרגות".

צוותי קלינאיות תקשורת, הגיעו בימים האחרונים לבתי המלון בבירה בהם שוהים מפוני בית שמש. המטרה: לבצע בדיקות סינון שמיעה דחופות ולאתר נפגעים שכלל אינם מודעים למצבם הרפואי.

חנין קרה, מנהלת תחום קלינאות תקשורת במחוז ירושלים ב'מאוחדת', סיפרה כי "במהלך הסינון בדקנו 41 מפונים. נאלצנו להפנות 15 מתוכם – למעלה משליש מהנבדקים – לבירור דחוף בחדר מיון. עלו ממצאים קליניים המעידים על פגיעה ממשית במערכת השמיעה כתוצאה מההדף".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
עדיין לא קיבלנו צשובה למה לא הפעילו את מערכת החץ בבית שמש רק החקירה העלתה שלא הפעילו , תודה רבה , מי נתן הוראה לא להפעיל מה הסיבה ? זכות הציבור לדעת !!
חי
חי מה זה משנה הכל מאת השם
יוחי
דווקא ראיתי איפשהו שכתבו שהאזעקה עבדה כרגיל
...

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר