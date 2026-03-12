כיכר השבת
הפרקליט הצבאי הראשי הודיע היום על ביטול כתב האישום נגד חמשת הנאשמים בפרשת שדה תימן. ההחלטה הדרמטית התקבלה בתום בחינה מחודשת של הראיות והנסיבות בתיק, ולאחר שורה של התפתחויות משמעותיות שנרשמו מאז הוגש האישום לבית הדין הצבאי.

לוחמי כוח 100 (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

ההחלטה הדרמטית התקבלה בתום בחינה מחודשת של הראיות והנסיבות בתיק, ולאחר שורה של התפתחויות משמעותיות שנרשמו מאז הוגש האישום לבית הדין הצבאי.

בפרקליטות הצבאית הסבירו כי ההחלטה נשענת על הצטברות של נסיבות חריגות, ובהן מורכבות התשתית הראייתית הקיימת בתיק והשלכות שחרורו של העציר הביטחוני לרצועת עזה.

בפרקליטות הצבאית הסבירו כי ההחלטה נשענת על הצטברות של נסיבות חריגות, ובהן מורכבות התשתית הראייתית הקיימת בתיק והשלכות שחרורו של העציר הביטחוני לרצועת עזה.

כמו כן, צוינו קשיים פרוצדורליים בהעברת חומרי חקירה ממשטרת ישראל, אשר פגעו ביכולת הנאשמים לזכות בהליך משפטי תקין.

מעבר לקשיים הראייתיים, הנימוק המרכזי לביטול מתבסס על עילת הגנה מן הצדק. בפרקליטות ציינו כי התנהלותם של גורמים בכירים במערכת אכיפת החוק בצה"ל ובפרקליטות הצבאית בפרשה זו הייתה חריגה וחסרת תקדים. "הצטברותן של כלל נסיבות חריגות אלה, והשפעתן על הזכות הבסיסית והיסודית להליך הוגן, מחייבות בראיית הפצ"ר את ביטולו של כתב האישום", נמסר בהודעה הרשמית.

הרמטכ"ל, שעודכן בפרטי ההחלטה, הביע גיבוי מלא לפרקליט הצבאי הראשי. עם זאת, בעקבות מה שהוגדר ככשל מקצועי חמור שנתגלה בפרשה, הנחה ראש המטה הכללי להפיק לקחים ולנקוט בצעדים הנדרשים כדי למנוע הישנות של מקרים דומים בעתיד. לצד זאת הדגיש הרמטכ"ל כי עצמאותה המקצועית של הפרקליטות הצבאית היא עקרון יסוד בצה"ל.

במישור הפיקודי, כלל הקצינים המעורבים בניהול הפרשה הושעו מתפקידם כבר עם גילוי המחדלים. הרמטכ"ל הנחה להשלים בהקדם את בחינת ההליכים הסגליים בעניינם. הפרקליטות הצבאית סיכמה כי תמשיך לפעול לאכיפת הדין במסירות ובמקצועיות, גם בימי הלחימה, במטרה לאפשר לצבא לעמוד במשימותיו.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב להחלטה:

"הצדק נעשה.

אני מברך על החלטת הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, לסגור את תיקי שדה תימן נגד חיילי צה"ל ולבטל את כתב האישום נגדם.

המשפט הזה נולד על ידי הפצ"רית הקודמת בחטא, תוך שימוש בעלילת דם נגד חיילי צה"ל ובשיטות חקירה עברייניות ואני שמח על כך שהצדק נעשה והמשפט בוטל.

תפקיד המערכת המשפטית הצה"לית הוא להגן ולשמור על חיילי צה"ל שעוסקים בגבורה במלחמה מול מפלצות אכזריות, ולא על זכויות מחבלי הנוחב'ה.

אני משוכנע שההחלטה תוביל לדרך חדשה."

בין השורות, מה שלא נכתב בהודעה, ההחלטה התקבלה בעקבות ההדלפה הפלילית לכאורה של הפצר"ית הקודמת של סרטון ה"התעללות".

0 תגובות

5
יאללה תביעות בומרנג
ועשית לו כאשר זמם לעשות לאחיו
4
עכשו צריך לחקור את היועמשי"ת ששוחרר את הבן המחבלים שלה לעזה
דוד
3
אמת מארץ תצמח. שהחיינו.......... בניסן נגאלו
אא
2
לא נשכח מי ביזה את הלחומים ומי הגוף תקשורת שפרסם את השקר על הלוחמים בזמן המלחמה
דנה
1
עכשיו הגיעו הראיות לי זכור לפני שנה וחודש
fi

