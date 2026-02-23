חיסול ללא טייס: הכלי החדש שהפך לצייד כטמ"מים קטלני

כלי הטיס הלא מאויש מדגם TB-3 מבצ משימה מעל הים הבלטי. - צילום: חשבון X הרשמי של משרד ההגנה הלאומי של טורקיה כלי הטיס הלא מאויש מדגם TB-3 מבצ משימה מעל הים הבלטי. | צילום: צילום: חשבון X הרשמי של משרד ההגנה הלאומי של טורקיה 10 10 0:00 / 0:51 כלי הטיס הלא מאויש מדגם TB-3 מבצ משימה מעל הים הבלטי. ( צילום: חשבון X הרשמי של משרד ההגנה הלאומי של טורקיה )

עידן מטוסי הקרב המאוישים ספג הבוקר זעזוע עמוק בשמי הים השחור. בתיעוד עוצר נשימה ממרכז ניסויי הטיסה בצ’ורלו, נראה כטמ"מ הענק 'AKINCI' כשהוא מאתר, נועל ומשגר טיל-מתאבד לעבר מטרה אווירית – ומחסל אותה בדיוק כירורגי. זה לא היה עוד תרגיל תקיפה קרקעית, אלא הצהרת כוונות טורקית ברורה: השמיים שייכים מעתה לרובוטים הקטלניים.

פיקוד רגימנט הארטילריה של צבא טורקיה