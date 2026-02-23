חיסול ללא טייס: הכלי החדש שהפך לצייד כטמ"מים קטלני

עידן מטוסי הקרב המאוישים ספג הבוקר זעזוע עמוק בשמי הים השחור. בתיעוד עוצר נשימה ממרכז ניסויי הטיסה בצ’ורלו, נראה כטמ"מ הענק 'AKINCI' כשהוא מאתר, נועל ומשגר טיל-מתאבד לעבר מטרה אווירית – ומחסל אותה בדיוק כירורגי. זה לא היה עוד תרגיל תקיפה קרקעית, אלא הצהרת כוונות טורקית ברורה: השמיים שייכים מעתה לרובוטים הקטלניים.
ציון דרך עולמי
חברת BAYKAR TECHNOLOGIES, יצרנית הכטמ"מים המפורסמת, השלימה בהצלחה ניסוי שמוגדר כ"שובר שוויון". על פי דיווח של WORLD DEFENSE NEWS, הכטמ"מ הכבד שיגר לראשונה חימוש משוטט מסוג 'EREN' – מעין "טיל שיוט חכם" קטן – שהשמיד כטמ"מ מטרה ששוגר לעברו.
מדובר בציון דרך עולמי: טורקיה מציגה חלופה זולה וארוכת-שהייה (עד 24 שעות באוויר) לסיורי מטוסי ה-F-16 המאוישים. ה-'AKINCI', מפלצת של 6 טונות המצוידת במכ"ם AESA מתקדם, מסוגלת מעתה להקים "חומת הגנה" אווירית נגד כטמ"מים מתאבדים וטילי שיוט בטווחים של מעל 100 ק"מ. החימוש המשוטט 'EREN', מתוצרת ROKETSAN, מסוגל לטוס במהירות עצומה ואף "לארוב" למטרה באוויר במשך 15 דקות לפני שהוא מתאבד עליה ומנטרל אותה כליל.
