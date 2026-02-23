כיכר השבת
החימוש המשוטט | תיעוד דרמטי

חיסול ללא טייס: הכלי החדש שהפך לצייד כטמ"מים קטלני

טורקיה הדהימה את עולם הביטחון בניסוי יירוט אוויר-אוויר היסטורי. כטמ"מ ה-'AKINCI' שיגר חימוש משוטט מתקדם והשמיד כלי טיס עוין בפגיעה ישירה. היכולת החדשה מאפשרת ליירט כטמ"מים מתאבדים וטילי שיוט ללא צורך במטוסי קרב מאוישים בשינוי מאזן הכוחות באזור (בעולם)

כלי הטיס הלא מאויש מדגם TB-3 מבצ משימה מעל הים הבלטי.
כלי הטיס הלא מאויש מדגם TB-3 מבצ משימה מעל הים הבלטי.| צילום: צילום: חשבון X הרשמי של משרד ההגנה הלאומי של טורקיה
כלי הטיס הלא מאויש מדגם TB-3 מבצ משימה מעל הים הבלטי. (צילום: חשבון X הרשמי של משרד ההגנה הלאומי של טורקיה)

עידן מטוסי הקרב המאוישים ספג הבוקר זעזוע עמוק בשמי הים השחור. בתיעוד עוצר נשימה ממרכז ניסויי הטיסה בצ’ורלו, נראה כטמ"מ הענק 'AKINCI' כשהוא מאתר, נועל ומשגר טיל-מתאבד לעבר מטרה אווירית – ומחסל אותה בדיוק כירורגי. זה לא היה עוד תרגיל תקיפה קרקעית, אלא הצהרת כוונות טורקית ברורה: השמיים שייכים מעתה לרובוטים הקטלניים.

פיקוד רגימנט הארטילריה של צבא טורקיה (צילום: חשבון X הרשמי של משרד ההגנה הלאומי של טורקיה)

ציון דרך עולמי

חברת BAYKAR TECHNOLOGIES, יצרנית הכטמ"מים המפורסמת, השלימה בהצלחה ניסוי שמוגדר כ"שובר שוויון". על פי דיווח של WORLD DEFENSE NEWS, הכטמ"מ הכבד שיגר לראשונה חימוש משוטט מסוג 'EREN' – מעין "טיל שיוט חכם" קטן – שהשמיד כטמ"מ מטרה ששוגר לעברו.

מדובר בציון דרך עולמי: טורקיה מציגה חלופה זולה וארוכת-שהייה (עד 24 שעות באוויר) לסיורי מטוסי ה-F-16 המאוישים. ה-'AKINCI', מפלצת של 6 טונות המצוידת במכ"ם AESA מתקדם, מסוגלת מעתה להקים "חומת הגנה" אווירית נגד כטמ"מים מתאבדים וטילי שיוט בטווחים של מעל 100 ק"מ. החימוש המשוטט 'EREN', מתוצרת ROKETSAN, מסוגל לטוס במהירות עצומה ואף "לארוב" למטרה באוויר במשך 15 דקות לפני שהוא מתאבד עליה ומנטרל אותה כליל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתקיפה והגנה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר