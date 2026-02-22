דריכות גבוהה מורגשת במזרח התיכון ובמיוחד באיראן ברקע אפשרות, שנראית לפי דיווחים קרובה מתמיד, של מתקפה אמריקנית נגד משטר האייתוללות של איראן. בינתיים במקביל המהומות באיראן, שדעכו מאז קטיעתן באכזריות רבה בידי המשטר, מתחדשות.

במספר מוקדים באיראן, כולל בטהרן הבירה, התאספו היום מפגינים למחות כנגד המשטר תוך שקוראים קריאות קשות נגד אנשי המשטר.

באחד התיעודים החריגים נראים מפגינים באוניברסיטה בטהרן קוראים קריאות נגד דגל פלסטיני שהגיע למקום בידי סטודנטים מתא הבסיג' של משמרות המהפכה.

בתיעוד אחר, די נדיר, שמזכיר את המחאות לפני יותר מחודש, נראים מפגינים באחת מהאוניברסיטאות בטהרן מניפים את דגל האריה והשמש של איראן לפני המהפכה האסלאמית.

זהו היום השני למחאות באוניברסיטאות בטהרן. בתיעוד שפורסם מהמחאות אתמול, בכניסה לאחת האוניברסיטאות, נראה הפער הבולט שבין שתי הקבוצות: בעוד שהקבוצה שהפגינה נדש השלטון נראית גדולה ותופסת את כל המרחב - המפגינים שהחזיקו את דגלי איראן וקראו קריאות נגד המשטר הוא קטן במיוחד, מאוד קטן ביחס לכל המוחים בתמונה.

על פי הדיווחים המגיעים מאיראן, המחאות הפעם הם אמנם בהיקף קטן יותר מהפעם הקודמת, אך מדובר במחאות המגיעות מהמשפחות האבלות ומסטודנטים צעירים באוניברסיטאות. המחאות מתקיימות בטקסי האבל הנהוגים אחרי 40 יום וכן בקמפוסים של האוניברסיטאות הגדולות באיראן, כאשר אתמול היה היום הראשון של הסמסטר החדש, ובאוניברסיטאות רבות פרצו מהומות, והסטודנטים קראו לזכור את הנרצחים בטבח המשטר האיראני.

כך באוניברסיטה לטכנולוגיה באיראן, הגיעו סטודנטים עם מדים שחורים וקראו קריאות בעד השאה ונגד משמאות המהפכה, באוניברסטיה מקבילה קראו קריאות נגד חמינאי וקראו להפלתו, כאשר ההפגנה במקום אף הפכה לאלימה.

על פי וול סטריט ג'ורנל, נשיא אוניברסיטת שריף - אוניברסיטה טכנולוגית בטהרן, שם פרצו המהומות, הבהיר כי צריך לנקוט באמצעים חמורים כנגד הסטודנטים שהפרו את הכללים; "חייבים לשדר לעולם שהמצב אצלנו בשליטה ויש שגרת רגילה וברוכה", אמר הנשיא.

דיווחים מטהרן העלו, כי האיראנים ממשיכים במחאה שקטה והם מחכים לשעות החשכה כדי לפתוח במהומות, והם קוראים מהמרפסות ומהחלונות של הבתים קריאות כנגד המשטר, כמו "מוות לרוצחי הילדים", "מוות למנהיג העליון" ועוד.

ב-AFP דווח המצב באיראן ואחד התושבים המבוגרים במדינה שיתף: "אני חושב שהמלחמה היא בלתי נמנעת ואיראן שוב תבצע תקיפה בישראל, אני בקושי ישן בלילה גם כאשר אני נוטל תרופות, הרבה מסביבתי מתקשים להירדם בשבועות האחרונים מפחד המלחמה הקרבה".

"זה כמו לונה פארק", שיתף תושב אחר ואמר: "רגע יש מלחמה, רגע יש הסכם, כל שעה משהו אחר משתנה, אנחנו חיים על השהייה ואנחנו מחכים לראות מה יקרה, קנינו מלא פחיות מזון - טונה ושעועית, עוגיות והרבה מים".