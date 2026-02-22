בכירים איראנים מדווחים על הצבת טילים בליסטיים בטווח פגיעה בבסיסים אמריקאיים ובישראל, כך לפי דיווח ב'ניו יורק טיימס'. המהלך מגיע על רקע חשש בטהראן מפני תקיפה קרובה של ארצות הברית.

​גורמים איראנים בכירים מסרו כי הרפובליקה האסלאמית החלה בפריסת משגרי טילים בליסטיים במוקדי מפתח לאורך גבולותיה, כחלק מהיערכות למלחמה כוללת מול ארצות הברית.

לפי הדיווח, משגרים הוצבו לאורך הגבול המערבי עם עיראק, מיקום המאפשר פגיעה במטרות בישראל, וכן לאורך קו החוף הדרומי במפרץ הפרסי, באופן המציב בסיסים צבאיים אמריקאיים ונכסים אזוריים בטווח אש ישיר.

​שלושה חברים במשמרות המהפכה וארבעה פקידי ממשל אישרו כי הצבא האיראני הועלה לרמת הכוננות העליונה. המקורות ציינו כי בטהראן רואים בעימות צבאי עם וושינגטון תרחיש "קרוב ובלתי נמנע", וזאת למרות המאמצים הדיפלומטיים והשיחות המתקיימות בעומאן בנושא תוכנית הגרעין.

​לצד ההיערכות הצבאית, דווח מוקדם יותר כי המנהיג העליון עלי חמינאי ריכז סמכויות אסטרטגיות בידי מקורבו עלי לאריג'אני, המכהן כראש המועצה העליונה לביטחון לאומי.

המהלך נועד להבטיח את רציפות השלטון ולנהל את תגובת המדינה במקרה של תקיפה אמריקאית או ישראלית שתכוון נגד אתרי גרעין, תשתיות טילים או צמרת ההנהגה האיראנית.

​באיראן מעריכים כי פריסת הטילים המאסיבית עשויה לשמש כגורם הרתעה, אך מדגישים כי היחידות מוכנות לשיגור מיידי של מטחי טילים במקרה של פתיחה במלחמה. במקביל, כוחות הביטחון והבסיג' הונחו להיערך לדיכוי אפשרי של מהומות פנימיות שעלולות לפרוץ במקרה של עימות צבאי.