מספר תושבים המתגוררים ב"שיכון חב"ד" בלוד דיווחו בימים האחרונים כי הארנק שלהם נעלם מכיסם במהלך שהות שלהם במקווה המקומי.

המקווה הוא מקווה גברים וותיק השוכן בבניין בית הכנסת "בית אריה" הגדול בלב השיכון - השכונה בעיר לוד שבה מתגוררות מאות משפחות של חסידי חב"ד. המקווה ובית הכנסת מושכים אליהם בכל יום מתפללים רבים, מחב"ד ומחוצה לה.

באתר חב"ד און ליין COL דווח כי רצף הגניבות החשוד התגלה לאחר שאחד מהטובלים במקווה כתב בקבוצת וואטספ של קהילת חב"ד בלוד שנגנבו לו חפצים מהכיס אחרי שהות במקווה.

למחרת שיתף חבר אחר בקבוצה כי גם לו נעלמו חפצים במקווה. אחרים הגיבו כי ראו חשוד לא מזוהה, נכנס ויוצא מהמקווה אחרי חיטוט בבגדים.

ההערכות בקהילה הן כי הגנב נכנס למקווה כטובל תמים והמתין שטובלים פוטנציאליים יכנסו לחדר הטבילה או המקלחות - ואז ניגש למכנסיהם ורוקן את תכולת הכיסים אליו ללא שיבחינו בו.