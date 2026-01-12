מספר תושבים המתגוררים ב"שיכון חב"ד" בלוד דיווחו בימים האחרונים כי הארנק שלהם נעלם מכיסם במהלך שהות שלהם במקווה המקומי.
המקווה הוא מקווה גברים וותיק השוכן בבניין בית הכנסת "בית אריה" הגדול בלב השיכון - השכונה בעיר לוד שבה מתגוררות מאות משפחות של חסידי חב"ד. המקווה ובית הכנסת מושכים אליהם בכל יום מתפללים רבים, מחב"ד ומחוצה לה.
באתר חב"ד און ליין COL דווח כי רצף הגניבות החשוד התגלה לאחר שאחד מהטובלים במקווה כתב בקבוצת וואטספ של קהילת חב"ד בלוד שנגנבו לו חפצים מהכיס אחרי שהות במקווה.
למחרת שיתף חבר אחר בקבוצה כי גם לו נעלמו חפצים במקווה. אחרים הגיבו כי ראו חשוד לא מזוהה, נכנס ויוצא מהמקווה אחרי חיטוט בבגדים.
ההערכות בקהילה הן כי הגנב נכנס למקווה כטובל תמים והמתין שטובלים פוטנציאליים יכנסו לחדר הטבילה או המקלחות - ואז ניגש למכנסיהם ורוקן את תכולת הכיסים אליו ללא שיבחינו בו.
עוד דווח כי בשבוע שעבר, אחרי כמה בקרים של גניבות, תועד החשוד משתמש באחד מכרטיסי האשראי שגנב בבית עסק במרכז הארץ.
הטובל החרדי שזיהה מיד, באמצעות אפליקציית חברת האשראי בטלפון שלו, שבוצע חיוב מהכרטיס הגנוב - מיהר להגיע לבית העסק שבו התבצע החיוב והצליח להשיג את תמונת החשוד מבצע את הגניבה.
דווח כי תלונה הוגשה למשטרת לוד וכי התלונה נבדקת. אחד מתושבי השכונה, שכרטיס האשראי שלו נגנב, הביע בשיחה עם אתר חב"ד תקווה שהגנב ייתפס ויורחק מהשכונה.
0 תגובות