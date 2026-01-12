סדרת גניבות במקווה בשיכון חב"ד בלוד: תושבים מדווחים על ארנקים שנעלמו מהכיסים, ואחד התושבים העיד על חשוד שנצפה מחטט בכיסים | אחד הנגנבים זיהה חיוב בכרטיס אשראי שנגנב ממנו והצליח להשיג תמונה של מבצע העסקה | תלונה הועברה למשטרה (חרדים, בארץ)
כדור נורה אתמול לעבר בית של משפחה חב"דית המתגוררת בלוד. ב"ה, אין נפגעים בנפש, אולם ישנם מספר נפגעי חרדה. אב המשפחה, ר´ טוביה חבקין, שחזר: "הילדים כבר היו במיטות והתכוננו לישון. לפתע שמענו בום חזק מכיוון הסלון". דקות לאחר האירוע הגיעו שוטרים לבית המשפחה ואספו ראיות מהאירוע החמור (בארץ)