סקר מכון 'סופר דאטה' ו'כיכר השבת' חושף כי 69% מבני הציבור החרדי מתנגדים לשירות גם ביחידות מותאמות למגזר החרדי כדוגמת החשמונאים | רק 38% סבורים כי מי שלא לומד צריך להתגייס • וגם: האם מממשלת שמאל היא זו שתפתור את פלונטר צוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות? פאנל הפרשנים עם תוצאות הסקר המלא (סקרים)
עיתונאי חרדי, מותקף ביממה האחרונה ברשתות על-כך שיצא לעבוד ולא התגייס לצבא | מנדי אושר, שבגיל מאוחר יותר התגייס, אזר את מותניו כדי לנסות ולהסביר לכל המתקיפים והשונאים, למה גיוס לצבא הוא בכלל לא אופציה עבור בחור חרדי | פשוט צריך להקשיב (חרדים)