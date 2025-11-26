ניסיון של המשטרה הצבאית לעצור הלילה (רביעי) תלמיד ישיבה בביתו ברמת גן, לא צלח לאחר שבמקום התקהלו המונים שהפריעו למעצר ואף הפכו את ניידת המשטרה הצבאית. משטרת ישראל עצרה שני חשודים.

בצה"ל מגנים כמובן את ההתפרעות ומסרו כי "כחלק מפעילות האכיפה השוטפת של צה״ל כלפי עריקים ומשתמטים, התקיימה הלילה פעילות מעצר של המשטרה הצבאית ברמת גן".

באשר להתרחשות במהלך ניסיון המעצר נמסר כי "במהלך ניסיון המעצר התקהלו במקום מספר רב של פורעים, פגעו בהתנהלות התקינה ובשלב מסוים תקפו את ניידת המשטרה הצבאית והפכו אותה. באירוע לא היו נפגעים, ונגרם נזק לרכב בלבד. ניסיון המעצר לא צלח, מאחר שהמשתמט לא שהה בביתו בעת המעצר. כוחות משטרת ישראל הוזעקו למקום, פיזרו את ההתקהלות ועצרו שני חשודים במעורבות בהפיכת הניידת, שהועברו להמשך טיפול בידי המשטרה".

לסיום, אומרים בדובר צה"ל כי "צה״ל מגנה בתוקף כל ניסיון לפגוע בחיילי צה״ל המבצעים את תפקידם כחוק, וימשיך לאכוף בהתאם לסמכותו ועל-פי הדין".