ניסיון של המשטרה הצבאית לעצור הלילה (רביעי) תלמיד ישיבה בביתו ברמת גן, לא צלח לאחר שבמקום התקהלו המונים שהפריעו למעצר ואף הפכו את ניידת המשטרה הצבאית. משטרת ישראל עצרה שני חשודים.
בצה"ל מגנים כמובן את ההתפרעות ומסרו כי "כחלק מפעילות האכיפה השוטפת של צה״ל כלפי עריקים ומשתמטים, התקיימה הלילה פעילות מעצר של המשטרה הצבאית ברמת גן".
באשר להתרחשות במהלך ניסיון המעצר נמסר כי "במהלך ניסיון המעצר התקהלו במקום מספר רב של פורעים, פגעו בהתנהלות התקינה ובשלב מסוים תקפו את ניידת המשטרה הצבאית והפכו אותה. באירוע לא היו נפגעים, ונגרם נזק לרכב בלבד. ניסיון המעצר לא צלח, מאחר שהמשתמט לא שהה בביתו בעת המעצר. כוחות משטרת ישראל הוזעקו למקום, פיזרו את ההתקהלות ועצרו שני חשודים במעורבות בהפיכת הניידת, שהועברו להמשך טיפול בידי המשטרה".
לסיום, אומרים בדובר צה"ל כי "צה״ל מגנה בתוקף כל ניסיון לפגוע בחיילי צה״ל המבצעים את תפקידם כחוק, וימשיך לאכוף בהתאם לסמכותו ועל-פי הדין".
כפי שדווח מוקדם יותר, השוטרים הצבאיים הגיעו הלילה לרמת גן לביתו של בחור מבני עדות המזרח, תלמיד ישיבת 'רבינו חיים עוזר', בניסיון לעצור אותו בשל היותו עריק.
המוני מפגינים הוזעקו למקום והחלו במחאת ענק נגד השוטרים הצבאיים שנאלצו לעזוב את המקום ללא תלמיד הישיבה ששהה בישיבה בה הוא לומד.
המפגינים חסמו כבישים וכוחות גדולים של משטרה הוקפצו למקום בניסיון לפזר את המפגינים ולאפשר את עזיבת השוטרים הצבאיים.
במקום התפתחה מהומה גדולה ובין היתר המפגינים הצליחו להפוך ניידת משטרה. השוטרים עצרו שני מפגינים, אחד מהם מאנשי 'הפלג הירושלמי', בחשד להפרות סדר.
מהמשטרה נמסר כי "הלילה התקבל דיווח על התגודדות מפגינים ברח' מאיר בעל הנס ברמת גן, על רקע פעילות של משטרה צבאית במקום תוך ניסיונות לפגוע בכוחות. שוטרי מרחב דן הגיעו מיד למקום והחלו בפיזור מפירי הסדר וחילוצם של צוותי המשטרה הצבאית.
"מפירי הסדר המשיכו להתגודד במקום תוך גרימת נזק לרכבי משטרה צבאית והפיכת רכב. השוטרים פעלו לפיזור ההפגנה ועצרו שני חשודים והם הובאו לחקירה בתחנת המשטרה".
0 תגובות