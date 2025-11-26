המהומות ברמת גן, הלילה ( צילום: קובי ישראל )

המשטרה הצבאית החוקרת חידשה הלילה (בין שלישי לרביעי) את המעצרים של תלמידי ישיבות עריקים והלילה הגיעו השוטרים הצבאיים לביתו של תלמיד ישיבה - שוב מבני עדות המזרח - ברמת גן בניסיון לעצור אותו בשל היותו עריק.

המוני מפגינים הוזעקו למקום והחלו במחאת ענק נגד השוטרים הצבאיים שנאלצו לעזוב את המקום ללא תלמיד הישיבה ששהה בישיבה בה הוא לומד, ישיבת 'רבינו חיים עוזר'. המפגינים חסמו כבישים וכוחות גדולים של משטרה הוקפצו למקום בניסיון לפזר את המפגינים ולאפשר את עזיבת השוטרים הצבאיים. במקום התפתחה מהומת ענק ובין היתר המפגינים הצליחו להפוך ניידת משטרה. השוטרים עצרו שלושה מפגינים, אחד מהם מאנשי 'הפלג הירושלמי', בחשד להפרות סדר.

כזכור, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרה-מיארה שיגרה אמש מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, בו כתבה כי "הממשלה אינה מקיימת את חובתה לפעול לגיוס שוויוני לצה"ל".

בבג"ץ נקבע, כך היא כתבה, ש"מוטלת על הממשלה החובה לגבש צעדי אכיפה אפקטיביים משלימים לסמכויות האכיפה שנתונות בידי הצבא. אין לאפשר המשך מתן הטבות שניתנות בקשר ישיר או עקיף להשתמטות מחובת הגיוס".

לדברי היועמ"שית: "בית המשפט הורה לממשלה לגבש, בתוך 45 ימים, מדיניות אכיפה שתהיה אפקטיבית, שוויונית ומידתית. בתוך כך, הובהר בפסק הדין כי ככלל אין לאפשר המשך מתן הטבות שניתנות בקשר ישיר או עקיף להשתמטות מחובת הגיוס".

בהרב מיארה הוסיפה במכתבה לרה"מ: "נדרש אפוא לקדם בדחיפות עבודת מטה ממשלתית לקביעת מדיניות אכיפה ביחס למשתמטים מכל חלקי האוכלוסייה. זאת, בהשתתפות כלל הגורמים הרלוונטיים, לרבות משרד ראש הממשלה, הביטחון, האוצר, המשפטים וצה"ל, ובלוח הזמנים שנקבע בהחלטת בית המשפט".

"אני ואנשיי ערוכים להציג בפנייך או בפני מי שתקבע, את העבודה שנעשתה עד כה בעניין, בשיתוף גורמי המקצוע הממשלתיים הרלוונטיים. זאת, לרבות הצעות לכלי אכיפה אזרחיים שניתן להפעיל בטווח הזמן המיידי, בלא צורך בחקיקה. אנו עומדים לרשותך כדי לסייע בכל הנדרש", סיכמה.

