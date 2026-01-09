כיכר השבת
המתווה הדרמטי של הגר"ד לייבל והאדמו"ר מקרלין לפתרון משבר הגיוס

הנוסחה החדשה מבקשת למנוע הטלת מכסות ויעדים על עולם התורה | העקרון המנחה:  שמירה על לומדי התורה, לצד "פיקוח הרמטי" ואכיפה מוגברת כלפי מי שאינו מגיע לישיבה (חרדים)

(צילום: Arie Leib Abrams/Flash90)

בצל הדיונים הקדחתניים סביב והחשש הכבד מעתיד עולם התורה, נחשף מתווה חדש, אשר מאחוריו עומדים האדמו"ר מקרלין שליט"א והגאון רבי דוד לייבל שליט"א, נשיא קהילות 'אחוות תורה'.

המתווה המתגבש מציע גישה שנועדה לחלץ את הציבור החרדי מהפלונטר המשפטי והפוליטי, תוך שמירה על עקרון של "תורתו אומנותו".

עיקרי המתווה המסתמן:

הנקודה המרכזית במתווה היא הסרת האיום של מכסות גיוס או יעדים מספריים, שעלולים לפגוע בלומדי התורה. במקום זאת, המתווה מציע הבחנה ברורה וחדה בין מי שבאמת מגיע לישיבה ומי שלא.

ללא מכסות: לא ייקבעו מכסות גיוס לישיבות, כך שלומדי התורה יהיו מוגנים לחלוטין מסנקציות.

פיקוח הדוק: מנגד, מוצע מנגנון של "פיקוח הרמטי" ואמיתי - בדיקה מעמיקה של רשויות הצבא כדי לוודא שמי שרשום כבן ישיבה אכן נמצא בישיבה ולומד.

אכיפה כלפי מי שאינו לומד: מי שיימצא שאינו עומד בהגדרת "תורתו אומנותו" ולא יתגייס, יחשף לסנקציות כלכליות ואחרות משמעותיות.

ההיגיון העומד מאחורי היוזמה הוא ההבנה שאין אפשרות להגן על משתמטים שאינם לומדים, וכי אכיפה אמיתית תוציא מתוך הרישומים אלפי צעירים שאינם חלק מעולם הישיבות בפועל, מה שיספק את צרכי הצבא מבלי לפגוע בבחורי הישיבות האמיתיים.

המתווה זוכה להתעניינות משמעותית מצד ארגוני מילואימניקים וגורמים בציונות הדתית, שרואים בו פתח לגיוס אפקטיבי של מי שאינו לומד.

3
אני בדרך כלל לא מתומכיו של הרב לייבל, וזאת בלשון המעטה... אבל צריך לומר: זהו המתווה הטוב ביותר לשמירה אמיתית על מעמד וכבוד לומדי התורה
כך צריך!
2
המתווה הזה היה צריך להיות מזמן, ראשי הישיבות שמאפשרים לבחורים שלא לומדים להמשיך ולהיות רשומים כבחורי ישיבה פוגעים הם בעצמם באותם תלמידים שמתמידים ולומדים בישיבה כל היום,
אליהו חזן
1
אין בשום מדינה בעולם כזה יחס דורסני לציבור החרדי בין לומד ובין מתקשה כמו שאין פיקוח על סטודנטים ואין פיקוח על חחילים בקרייה בטח שאין לאיים על לומדי תורה סה"כ ילדים ואם אחד לא מרגיש בטוב או יצאו ללמוד במקום אחר לחזק לומדי תורה אחרים ,אז יעמידו בלשים לומדי התורה לא צריכים לא לפחד מאף אחד כפי שלא פחדו
דב

