בצל הדיונים הקדחתניים סביב חוק הגיוס והחשש הכבד מעתיד עולם התורה, נחשף מתווה חדש, אשר מאחוריו עומדים האדמו"ר מקרלין שליט"א והגאון רבי דוד לייבל שליט"א, נשיא קהילות 'אחוות תורה'.

המתווה המתגבש מציע גישה שנועדה לחלץ את הציבור החרדי מהפלונטר המשפטי והפוליטי, תוך שמירה על עקרון של "תורתו אומנותו".

עיקרי המתווה המסתמן:

הנקודה המרכזית במתווה היא הסרת האיום של מכסות גיוס או יעדים מספריים, שעלולים לפגוע בלומדי התורה. במקום זאת, המתווה מציע הבחנה ברורה וחדה בין מי שבאמת מגיע לישיבה ומי שלא.

ללא מכסות: לא ייקבעו מכסות גיוס לישיבות, כך שלומדי התורה יהיו מוגנים לחלוטין מסנקציות.

פיקוח הדוק: מנגד, מוצע מנגנון של "פיקוח הרמטי" ואמיתי - בדיקה מעמיקה של רשויות הצבא כדי לוודא שמי שרשום כבן ישיבה אכן נמצא בישיבה ולומד.

אכיפה כלפי מי שאינו לומד: מי שיימצא שאינו עומד בהגדרת "תורתו אומנותו" ולא יתגייס, יחשף לסנקציות כלכליות ואחרות משמעותיות.

ההיגיון העומד מאחורי היוזמה הוא ההבנה שאין אפשרות להגן על משתמטים שאינם לומדים, וכי אכיפה אמיתית תוציא מתוך הרישומים אלפי צעירים שאינם חלק מעולם הישיבות בפועל, מה שיספק את צרכי הצבא מבלי לפגוע בבחורי הישיבות האמיתיים.

המתווה זוכה להתעניינות משמעותית מצד ארגוני מילואימניקים וגורמים בציונות הדתית, שרואים בו פתח לגיוס אפקטיבי של מי שאינו לומד.