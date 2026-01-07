הלווית הנער החרדי יוסף אייזנטל ז"ל ( צילום: שיא לייב )

בית המשפט האריך לפני זמן קצר (רביעי) את מעצרו של הנהג החשוד בדריסה אמש בירושלים, של הנער יוסף אייזנטל ז"ל, במהלך עצרת הענק שהתקיימה בסמוך נגד הגיוס.

בבית משפט השלום בירושלים, הסתיים לפני זמן קצר דיון בעניינו של הנהג החשוד, לבקשת נציגי המשטרה, נעתר בית המשפט והורה על הארכת מעצרו של החשוד ב- 9 ימים, עד לתאריך 15.1, זאת לצורך המשך מיצוי פעולות החקירה ובחינת כלל נסיבות המקרה ובמטרה להגיע לחקר האמת. "חקירת המשטרה עודנה נמשכת", נמסר מהדוברות. כזכור, יוסף ז"ל, נלכד תחת גלגלי האוטובוס שפתח בנסיעה לעבר עשרות מפגינים שחסמו את דרכו, ונגרר לאורך מאות מטרים - עד לעצירת האוטובוס ברחוב אהל יהושע - ומותו נקבע במקום. בתיעוד המלא שנמשך למעלה מ-4 דקות מהאירוע הקשה עולה כי בשעה שהאוטובוס - קו 64 של חברת "אקסטרה", הגיע אל רחוב ירמיהו בסמוך לשכונת גני גאולה, החלו המון מפגינים להקיף את האוטובוס ופתחו בקריאות נגד הנהג.

התיעוד המלא: רגעי האסון בירושלים - דקה אחרי דקה ( צילום: יהודה אהרוני חדשות 14 )

האירוע התרחש במהלך עצרת מחאה המונית, בהשתתפות רבבות בני אדם ובראשות גדולי הרבנים הספרדים ומ'הפלג הירושלמי' לצד רבני 'העדה החרדית' ואדמו"רים.

הנהג, ניסה לסגת מהמקום והחל בנסיעה איטית לאחור - אך ההמון המשיך לרדוף אחריו. ברקע התיעוד נשמע מישהו אומר "שמישהו יידרס בשביל כולם" - מה שקרה כעבור דקות ספורות.

כעבור מספר שניות, בעוד ההמון החל סופר לאחור - נראה הנהג כשהוא מאיץ לתוך עשרות המפגינים - ופותח בנסיעה מהירה, פונה שמאלה לכיוון שמגר תוך שהוא עוקף על מדורה שהובערה במרכז הכביש - כשבנתיים אחד המפגינים נראה נתלה על האוטובוס מקדימה ועשרות נערים רודפים אחריו.

במהלך הדיון שהתקיים היום בבית המשפט, פרקליטו של הנהג ממזרח ירושלים, ניסה להתגונן ושאל למה אין גם עצורים חרדים. השופטת מיהרה להגיב לו: "אתה אומר שהוא לא ראה אותם? (כשהציגה את התיעוד מהמשטרה) היו 20 ילדים מולו, הרי הוא ראה שהרבה צעירים צובאים על הדלתות".

השופטת אף הבהירה: "רואים היטב בסרטון כי נהג האוטובוס סוגר את מחיצת הזכוכית ואז עולים צעירים חרדים בועטים במחיצה ואף אחד מהם יורק על הנהג שפתח בשעטה כשהצעיר נופל מהאוטובוס ושאר הצעירים נהדפים לצדדים".

השופטת הוסיפה: "הסנגור אומר שהנהג חש מאוים ואני מאמינה לו במיוחד שהוא גם התקשר למשטרה, אך יחד עם זאת אני לא חושבת שנהיגה מהירה אל תוך ההמון היא אופציה מתאימה, הקורבן היחיד פה בסיפור הוא המנוח ולא הנהג, זה ממש לא מדובר פה על תיק פוליטי".

נציגת המשטרה הוסיפה על דברי השופטת ואמרה: "יש פה עילת מסוכנות גבוהה מאוד, מדובר בעבירה נועזת של לדהור לעבר ההמון ולכן אנחנו צריכים פעולות חקירה נוספות ללמוד על המסוכנות הגבוהה, זה שהורדנו את סעיף הרצח לא אומר שהחשד לא התחזק".