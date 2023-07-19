למרות שהמשטרה הצהירה כי הנהג שדרס את יוסף אייזנטל ז"ל, בעצרת המחאה נגד הגיוס, חשוד ברצח, במהלך הדיון בבית המשפט, נציג המשטרה הודיע כי הנהג חשוד רק בהריגה | השופטת גערה בפרקליטו של הנהג שניסה להתגונן: "הוא ממש לא קורבן, מי שהיו מולו היו 220 ילדים, הוא לא ראה אותם?" (חדשות משטרה)
נתן פיטוסי התרחק בשביל להתפלל. כשחזר זיהה אותו חברו כמחבל וירה לעברו ברגל. הוא התקדם ורץ תוך שצורח כי מדובר בו, אבל חטף כדור נוסף בחזהו ובתוך זמן קצר נהרג • פרטים חדשים נחשפים מאירוע הירי הטראגי בצה"ל (בארץ)
ימים ספורים קודם חתימת שר החקלאות הדני על צו האוסר לקיים שחיטה כשרה, הומת במדינה ג'ירף בפומבי - רק בשביל למנוע ממנו להתרבות. וזאת למרות פניות רבות שנתקבלו מתושבים שמחו על ההחלטה להוציא את הג'ירף להורג (חדשות, בעולם)