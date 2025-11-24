באולפן חדשות 12, נערך אחר הצהריים (שני) דיון סוער על השיר שהפך להיו פופולרי במיוחד בחתונות חרדיות - "ובלשכותיהם אין אנו מתייצבים".

שימוע סוער לחרדי המקורב לטראמפ; אלו הפריטים המפתיעים שהביא איתו נחמן שטרנהרץ | 17:16

פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן, שהשתתף בדיון, נעמד לימינם של בחורי הישיבות והגן עליהם, באומרו, שהוא יודע שדעתו לא פופולרית.

"בהתחלה", הסביר כהן, "חשבתי שמדובר באיורע נקודתי, זה התחיל הרי לפני פורים, אבל זה נהפך כבר להמנון, אבל אני חייב להגן עליהם, בעיניים של תלמידי ישיבות, הם בסכנת מעצר, רק בגלל שהם רוצים ללמוד תורה, הם לא חוסמים כבישים ולא עושים בלגן, לפחות לשיר אפשר לתת להם".