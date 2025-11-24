כיכר השבת
כך ישי כהן הגן על בחורי הישיבות ששרים "ובלשכותיהם אין אנו מתייצבים"

במהלך דיון באולפן חדשות 12, דנו חברי הפאנל ב"הקצנה" החרדית, בעקבות השיר שנהפך פופולרי בחתונה - "ובלשכותיהם אין אנו מתייצבים" | צפו וטקבקו לנו מה אתם חושבים (חדשות חרדים)

ישי כהן באולפן חדשות 12 מגן על עולם התורה | צפו (צילום: ערוץ 12)

באולפן חדשות 12, נערך אחר הצהריים (שני) דיון סוער על השיר שהפך להיו פופולרי במיוחד בחתונות חרדיות - "ובלשכותיהם אין אנו מתייצבים".

פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן, שהשתתף בדיון, נעמד לימינם של בחורי הישיבות והגן עליהם, באומרו, שהוא יודע שדעתו לא פופולרית.

"בהתחלה", הסביר כהן, "חשבתי שמדובר באיורע נקודתי, זה התחיל הרי לפני פורים, אבל זה נהפך כבר להמנון, אבל אני חייב להגן עליהם, בעיניים של , הם בסכנת מעצר, רק בגלל שהם רוצים ללמוד תורה, הם לא חוסמים כבישים ולא עושים בלגן, לפחות לשיר אפשר לתת להם".

ישי אתה מקסים ומדבר נהדר. לא כדאי בכלל להתראיין אצלם. הם עלולים להוציא דברים מהקשרם והשנאה ממשיכה בלטו הכי לחגוג
רבקה

