עולם הישיבות סוער ורוגש ביממה האחרונה, בעקבות רצף אירועים דרמטיים שהעלו שוב אל פני השטח את סוגיית ה"עריקים" ואת המתיחות המבעבעת מול שלטונות הצבא. בעוד שבמסדרונות הפוליטיים מנסים לשמור על שקט תעשייתי, בשטח המצב שונה לחלוטין: מעצרם של שני בחורי ישיבה חשובים הצית גל מחאה שחוצה ישיבות ומחנות.

הדרמה הראשונה החלה להתפתח ביום רביעי האחרון. הבחור צבי (צביקי) פרקוביץ, מתלמידי הישיבה המובחרים בישיבת פוניבז' ("שונאים"), היה בדרכו לתפילה באתרא קדישא מירון יחד עם אביו, והוא נעצר בצפון והועבר לידי המשטרה הצבאית.

במשך שעות ארוכות נדמה היה שיש מי שמנסה למסמס את הסיפור. הגרסאות סתרו זו את זו, והשקט נשמר עד ליום חמישי, אז פנו בני המשפחה לארגוני הסיוע. התוצאה הייתה כואבת: הבחור נשפט ונשלח ל-20 ימי מחבוש בכלא הצבאי.

גורמים המעורבים בפרשה טוענים כי הניסיונות להסתיר או לעוות את פרטי המקרה נבעו מאינטרסים פוליטיים ומניסיונות להנמיך את גובה הלהבות, אך הבשורה פשטה כאש בשדה קוצים בין היכלי התורה.

המרד בפוניבז': "דם חברינו לפני אינטרסים"

שיאו של המתח נרשם בגבעת הישיבה בבני ברק. הנהלת ישיבת פוניבז' ניסתה בכל כוחה למנוע את התפרצות המחאה. בהודעה רשמית שהופצה לתלמידים, נאסר עליהם להשתתף בהפגנות מכל סוג שהוא.

אולם, הבחורים החליטו שלא לשתוק. מול היכל הישיבה הוצב מיצג מחאה כואב וזועק נגד מעצרו של פרקוביץ. "החברים שלנו נמקים בכלא על עוון לימוד תורה, ואנחנו נשב בשקט?" תהה אחד הבחורים.

ואכן, אמש נראו שוב המראות כשאוטובוסים עמוסים בתלמידי ישיבות מכל הקצוות – פוניבז', יסודות, קפלן ועוד – יצאו ממרכז בני ברק (גן ורשא) לכיוון כלא 10, במטרה להשמיע קול זעקה ולחזק את חבריהם שמאחורי הסורגים.