הדם רתח, המשמעת קרסה: הבחורים "צפצפו" ויצאו למלחמה על חבריהם שנכלאו

דרמה בעולם התורה: בעוד הנהלת ישיבת פוניבז' דורשת שקט ומוציאה צו איסור גורף – מאות תלמידי הישיבה שברו את הכלים ויצאו להפגין מול שערי הכלא • במוקד: תלמיד ה'שונאים' שנשלח ל-20 יום מחבוש וחתן שנעצר רגע לפני חופתו • כשהחברים מאחורי הסורגים, האינטרסים הפוליטיים נשארו מאחור: "לא נפקיר את צביקי ומאיר" | צפו בתיעודים מהלילה (חרדים)

בחורי פוניבז' מפגינים מול שערי כלא 10

עולם הישיבות סוער ורוגש ביממה האחרונה, בעקבות רצף אירועים דרמטיים שהעלו שוב אל פני השטח את סוגיית ה"עריקים" ואת המתיחות המבעבעת מול שלטונות הצבא. בעוד שבמסדרונות הפוליטיים מנסים לשמור על שקט תעשייתי, בשטח המצב שונה לחלוטין: מעצרם של שני בחורי ישיבה חשובים הצית גל מחאה שחוצה ישיבות ומחנות.

הדרמה הראשונה החלה להתפתח ביום רביעי האחרון. הבחור צבי (צביקי) פרקוביץ, מתלמידי הישיבה המובחרים בישיבת פוניבז' ("שונאים"), היה בדרכו לתפילה באתרא קדישא מירון יחד עם אביו, והוא נעצר בצפון והועבר לידי המשטרה הצבאית.

במשך שעות ארוכות נדמה היה שיש מי שמנסה למסמס את הסיפור. הגרסאות סתרו זו את זו, והשקט נשמר עד ליום חמישי, אז פנו בני המשפחה לארגוני הסיוע. התוצאה הייתה כואבת: הבחור נשפט ונשלח ל-20 ימי מחבוש בכלא הצבאי.

גורמים המעורבים בפרשה טוענים כי הניסיונות להסתיר או לעוות את פרטי המקרה נבעו מאינטרסים פוליטיים ומניסיונות להנמיך את גובה הלהבות, אך הבשורה פשטה כאש בשדה קוצים בין היכלי התורה.

המרד בפוניבז': "דם חברינו לפני אינטרסים"

שיאו של המתח נרשם בגבעת הישיבה בבני ברק. הנהלת ישיבת פוניבז' ניסתה בכל כוחה למנוע את התפרצות המחאה. בהודעה רשמית שהופצה לתלמידים, נאסר עליהם להשתתף בהפגנות מכל סוג שהוא.

אולם, הבחורים החליטו שלא לשתוק. מול היכל הישיבה הוצב מיצג מחאה כואב וזועק נגד מעצרו של פרקוביץ. "החברים שלנו נמקים בכלא על עוון לימוד תורה, ואנחנו נשב בשקט?" תהה אחד הבחורים.

ואכן, אמש נראו שוב המראות כשאוטובוסים עמוסים בתלמידי ישיבות מכל הקצוות – פוניבז', יסודות, קפלן ועוד – יצאו ממרכז בני ברק (גן ורשא) לכיוון , במטרה להשמיע קול זעקה ולחזק את חבריהם שמאחורי הסורגים.

האזהרה ישיבת פוניבז'
בחורי פוניבז' מפגינים מול שערי כלא 10
בחורי פוניבז' מפגינים מול שערי כלא 10
בחורי פוניבז' מפגינים מול שערי כלא 10
המיצג בכניסה לישיבת פוניבז'
בחור מפגין בכניסה לישיבת פוניבז'

בעוד עולם התורה מעכל את מעצרו של פרקוביץ, נחתה בשורה נוספת: הבחור החשוב מאיר יונה, מבחירי ישיבת "תורת זאב" (קפלן), נעצר אף הוא על ידי המשטרה הצבאית. יונה, שכבר נעצר בחודש אלול האחרון ושוחרר, מצא את עצמו שוב בסיטואציה דומה, אך הפעם בנסיבות רגישות בהרבה: הוא מאורס ועומד להינשא בעוד פחות מחודשיים.

מפרטים ראשוניים עולה כי יונה הגיע לתחנת המשטרה בתמימות, ככל הנראה לצורך מתן עדות בסיפור אחר לגמרי. אולם, ברגע ששמו הוקש במסוף המשטרתי, קפצה ההתראה על היותו עריק, והוא נעצר במקום.

מאיר יונה בעת שחרורו המתוקשר
מאיר יונה בעת שחרורו המתוקשר

התחושה ברחוב החרדי היא של נקודת רתיחה. המעצרים הללו, ובמיוחד זה של החתן ערב חתונתו, נתפסים כהתגרות ישירה בעולם התורה. האם מדובר בשינוי מדיניות של שלטונות הצבא או ברצף אירועים מקרי? כך או כך, נראה כי הניסיונות להשתיק את המחאה נכשלו, והשטח החרדי בוחר להציב את ה"סולידריות הישיבתית" לפני כל שיקול פוליטי אחר.

4
איזו הפגנה של כמה בודדים שלא נראים מפונוביז
כדאי לדייק
3
איפה האחדות?
דוד
הם שברו את כל האחדות בכלל ישראל! אצלהם אתה מצפה לאחדות?!
מרים גבה
2
מאות בחורי הישיבה!!! מעניין שרואים בערך 20??
בחור מפוניבז'
1
מה זו החוצפה להכתיב לאנשים איך להגיב זה כמו שיבוא גנב לבית ואנשים יגידו תן לו לגנוב. הציבור לא בשר תותחים של אף אחד וזכותו של כל אחד לפעול בדרך שהוא רוצה ולא לתת את הלחי שלו לאף אחד אם אף אחד לא עוזר לו ולא פועל במלחמה נגד הגיוס.
אנונימי

