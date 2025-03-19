כלא 10 הוא בית הכלא הצבאי המרכזי של צה"ל, הממוקם בסמוך לבית ליד שבשרון. הוא נחשב לבית הכלא הצבאי הגדול בישראל ומשמש כמתקן כליאה לחיילים שהורשעו בעבירות פליליות או משמעתיות במהלך שירותם הצבאי.

בשנים האחרונות, כלא 10 עמד במרכז כותרות רבות בנוגע לתנאי הכליאה ולטיפול באסירים. דוחות רשמיים העלו ליקויים בתנאי המחיה והטיפול באסירים, מה שהוביל לביקורת ציבורית נרחבת. כתוצאה מכך, נעשו שיפורים בתנאים הפיזיים ובמתן שירותים רפואיים ופסיכולוגיים לאסירים.

כלא 10 הוקם בשנת 1976 כחלק ממתקני הכליאה הצבאיים של צה"ל. הוא נועד לשמש כמתקן מרכזי לכליאת חיילים שהורשעו בעבירות פליליות או משמעתיות חמורות במהלך שירותם הצבאי. לפני הקמתו, חיילים אלה כלואים במתקנים צבאיים זמניים ברחבי הארץ.

מטרת כלא 10 היא לא רק לאכוף את הענישה על החיילים האסירים, אלא גם לספק להם תכניות שיקום והכשרה מקצועית במטרה להקל על שילובם מחדש בחברה האזרחית לאחר שחרורם. התכניות כוללות לימודים אקדמיים, הכשרה מקצועית וטיפול נפשי.

למרות המאמצים לשיפור התנאים, כלא 10 ממשיך להיות מוקד לביקורת מצד ארגוני זכויות אדם וגופים ציבוריים אחרים בנוגע לתנאי הכליאה ולטיפול באסירים. הביקורת מתמקדת בעיקר בתנאי המחיה הקשים, בהיעדר פעילויות תעסוקה ופנאי מספקות ובטיפול הרפואי והנפשי הלקוי.