המונים התאספו אמש (רביעי) מול כלא 10, כדי להפגין ולמחות על המעצר הנפשע של בחורי הישיבה על ידי המשטרה הצבאית.

מי שהגיע למקום באופן חריג ומסר שיעור, הוא מי שמנהיג בפועל את הישיבות, הגאון רבי משה הלל הירש, שמסר שיעור במקום בפרק 'חזקת הבתים' במסכת בבא בתרא, מה שבחורי הישיבה צפויים ללמוד בזמן חורף הקרוב.

אחד העצורים, הוא תלמיד ישיבת עטרת שלמה, הבחור החשוב אריאל שמאי, מתלמידיו הקרובים של הגאון רבי חיים פיינשטיין, מראשי ישיבת עטרת שלמה, שבהוראת ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין, התחילו כאמור את הזמן מול כלא 10.

במשא הפתיחה נשא הגר"ח פיינשטיין דרשת חיזוק לבחורים, והוא יצא מהרגלו ודיבר בחריפות, תוך שהוא זועק: "אנחנו באנו לחפש את יקיר לבבנו את אריאל, אריאל איפה אתה? מי תפס אותך? מי חטף אותך? אריאל איפה אתה? אנחנו יודעים למה תפסו אותך, כי אתה ברחת משם".

"אתה", הוסיף ראש הישיבה: "עלית ונתעלית, הכרת באמת האלוקית, הכרת בתורת משה רבנו, מכיון שטעמת את הטעם של תורה אתה ברחת מהיצר הרע, ברחת מהבלי והנאות העולם הזה, אתה צחקת על כל העולם, אתה טעמת את הדבש הזה, לכן הסטרא אחרא היצר הרע רודף אחריך, קשה לו, הוא לא יכול להסכים שאחד כמוך יפלפל בתורה, אתה מצויין שבמצויינים".

עוד דיבר ראש הישיבה בשבע הבחור: "הרי קושיא שלך זו קושיה אדירה, תירוץ שלך זה תירוץ אדיר חילוק שאתה אומר זה חילוק אדיר, קשה ליצר הרע להתמודד אתך, אתה ברחת מהם, ברחת מכוחות הטומאה למקום הקדושה, הטומאה לא יכולה להסכים לזה, תפסו אותך, אריאל קודם אנחנו מדברים אליך, ואחר כך נדבר לעמלי התורה הקדושים והיקרים שנמצאים כאן, אריאל אם אתה שומע אותנו כולנו איתך, כולנו עומדים מאחוריך, כל רבני וראשי הישיבה איתך, כל בחורי הישיבה וכל אברכי הכוללים וכל תלמידי המוסדות של עטרת שלמה, אלפים אלפים כן ירבו, כל בני הישיבות בארץ ישראל, עשרות עשרות אלפים, כולם איתך ועומדים מאחוריך".

"אריאל", המשיך ואמר ראש הישיבה: "אל ירך לבבך אל ימס לבך, הקב"ה איתך מה אתה צריך יותר מזה, איפה שאתה יושב שם תשנן דברי תורה, תהיה כמו רבי שמעון בר יוחאי שברח מהרומאים וישב במערה עם רבי אלעזר בנו, ככה אתה תשב ותשנן את הקושיות האדירות שלך, את העוצמות של תורה שלך, תשנן ותחזור, ותצחק ליצר הרע בפנים, תגיד לו אני לא מפחד ממך, אני לא חת ולא זע ממך, אני ממשיך ללמוד תורה בכל מקום, דבוק בהשם אלוקי ישראל".

ראש הישיבה הוסיף: "הקב"ה יעזור לך שתעבור את זה, חזק ואמץ, זה הדברים הקצרים שאנחנו יכולים לדבר כעת, ואתם עמלי התורה היקרים, אתם הלב של כלל ישראל, אתם ולא מישהו אחר, אתם שעמלים בגמרא, עמלים במשנה, עמלים ברש"י ותוס', עמלים בקושיא של רבי עקיבא אייגר, אתם הלב, כל האחרים זה רק מסביב, אתם מחזיקים את כל הציבור בארץ ישראל, אתם מחזיקים את ארץ ישראל, אתם יקרים יותר מזהב ומפז. רק בזכותכם".

"אתם", פנה ראש הישיבה להמונים: "עמלי התורה היקרים, אתם שטועמים את הטעם של התורה יום יום ולילה ולילה, אין לכם עסק עם כל ההבלים, כולכם קודש לה' ולתורתו, בואו נכנס להיכל של בית מדרש, בשעה עשר בבוקר, בשעה חמש אחר הצהריים, בשעה 12 בלילה, נראה מה זה קול תורה, כקול נהמת ים לגליו, בשעה שאלה ישנים על מיטתם, בשעה שאלה מבלים ושותים לשכרה, בשעה שהם לא יודעים איך לגמור את העולם הזה, אנחנו לומדים תורה בבית ה', הללו את השם כל עבדי השם העומדים בבית ה' בלילות, זה אנחנו, עלינו נאמרו כל הפסוקים, אנחנו עם התנ"ך, אנחנו מחזיקים בארץ ישראל מכח התורה, שזה הכח האחד שמחזיק אותנו בארץ ישראל, אנחנו כאן לא מכח החלטות של האו"ם שכבר מזמן חזרו בהם, לא מכח מלחמה בשנת תש"ח, אנחנו כאן מכח התורה, שזה הכח האחד והיחיד".

עוד אמר ראש הישיבה בכאב: "אנחנו נשבענו במעמד הר סיני לדבוק בתורה, שנלמד את התורה, שנחזיק את התורה, שבועה חמורה, אנחנו נשבענו ואנחנו נקיים את זה, אנחנו לא נפסיק ללמוד אפילו רגע אחד, יהיה מאסר של 20 יום יהיה מאסר של שנה ח"ו, יהיה מה שיהיה, כל גזרות ממון, אנחנו לא נפסיק ללמוד תורה. למדנו תורה בזמן הרומאים שהחריבו את הארץ, למדנו תורה בזמן היוונים".

לקראת סיום המשא הדרמטי אמר ראש הישיבה: "למדנו תורה בגלות בבל, למדנו תורה במחנות בשואה, יש גמרות וחידושי תורה שבאים משם, למדנו תורה במחנות העקורים, גם שם למדו תורה, למדנו תורה בתימן, בספרד במרוקו, למדנו באשכנז ובצרפת, למדנו ברוסיה, בסיביר, המקדש דוד היה בסיביר שם הוא חיבר את המקדש דוד, מה אתם חושבים שאנחנו מפחדים מכם? שאנחנו חוששים? אם יש שם מישהו במערכת הממשלתית או המשפטית עם קצת התבוננות, שיבין שהפעם הוא טעה, שהמלחמה שלהם אבודה, לא יעזור להם שום דבר, אין דבר בעולם ואין כח בעולם שיכול להזיז אותנו מדבקותנו בתורה, מעמלנו בתורה, לא נירא ולא נחת".

כפי שדווח מוקדם יותר היום, המשטרה הצבאית המשיכה הלילה (בין רביעי לחמישי) במבצע המעצרים כנגד תלמידי ישיבות צעירים שלא התייצבו לגיוס לצה"ל.

השוטרים הצבאיים פשטו על מספר בתים של תלמידי ישיבה אך לבסוף הצליחו לבצע מעצר של שני אחים, תלמידי ישיבה, תושבי העיר רמלה.

האחים לבית משפחת יעקובוב, תושבי רמלה בני 18.5 ו-24, תלמידי ישיבות 'שבות יהודה' ו'קול אליהו', נעצרו מביתם והועברו למעצר בכלא צבאי.

ח"כ מאיר פרוש אמר בתגובה למעצרים הלילה: "גם הלילה שלחה היועצת המשפטית לממשלה את המשטרה הצבאית לעצור צעירים שכל "חטאם" שתורתם אומנותם.

"למרות שבמשך חודשים ההשתוללות הדרקונית נגד עולם התורה לא קידמה את היעדים שהציבה היא מסרבת להכיר בכישלון ומנסה לגרור את העם היהודי למלחמת אחים".

לדבריו: "המכתב שעליו חתמו אתמול לבקשתי חברי כנסת משלל מפלגות, נגד המעצרים של בני הישיבה, החתן והיתום, מעיד כי רוב העם אינו תומך בגישה הלוחמנית נגד עולם התורה. הגיע הזמן להפסיק, לפני שיהיה מאוחר מדי".

כזכור, לאחר חזרת המעצרים - נגד בני ישיבות החרדים אמש, ראשי הישיבות הגאון רבי משה הלל הירש והגאון רבי דוב לנדו, הכריעו אמש על קיום עצרת מחאה נרחבת כבר בשבוע הבא.

ההחלטה התקבלה לאחר שהגאון רבי דוב לנדו השוהה כעת בלוס אנג'לס לצורך גיוס כספים לקרן עולם התורה, קיבל סקירה נרחבת לאחר תפילת שחרית על מעצר בחורי הישיבה וחייג בדקות האחרונות למי שאמון על הישיבות ראש הישיבה הגרמ"ה הירש. בשיחתם של גדולי ישראל עלו לדיון דרכי המאבק ואפשרויות הפעולה הרלוונטיות.

הגר"ד לנדו אמר בפתח השיחה: "שלום עליכם. שמעתי שקרה מקרה נורא בארץ ישראל, עצרו בני ישיבה. נראה לי ואם דעתכם גם ככה לעשות עכשיו עצרת גדולה של תפילת רבים וזה יוכל לעזור מכל הבחינות, ואם דעתכם גם ככה - אז דעתי שזה הדבר הנכון כעת לעשות".

ראש הישיבה הגרמ"ה הירש שאל אם לדעת המנהיג הליטאי, מתאים לקיים עצרת כזו ביום ראשון, וראש הישיבה הגר"ד לנדו אישר את הדברים.