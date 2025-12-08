חסדי השם: איש הנדל"ן משה רגובי, בנו של היועץ הרפואי הבכיר הרב שמעון רגובי יו"ר 'מזור', שהתמוטט באופן פתאומי ואושפז במצב קשה בבית חולים - התעורר וחזר לעצמו.

משפחתו סיפרה בהתרגשות כי הוא "התעורר, מדבר, נושם". המשפחה הוסיפה: "כוח התפילות! נמשיך להתפלל להחלמתו השלימה".

כפי שדווח ב'כיכר השבת', בסוף השבוע האחרון רגובי בן ה-31 הובהל לאשפוז בבית החולים 'שערי צדק' כשהוא מורדם ומונשם, לאחר שהתגלתה אצלו דלקת חריפה במוח.

מצבו היה מוגדר קשה מאוד וצוותי הרפואה נאבקו על חייו, הבוקר (שני) כאמור הוא התעורר וחזר לעצמו.

היועץ הרפואי הרב שמעון רגובי אמר בשיחה עם 'כיכר השבת': "מוישי התעורר וחזר לעצמו כאילו לא קרה כלום, הוא לא זוכר כלום ממה שקרה רק שאמבולנס פינה אותו לבית חולים, הוא עדיין לא מבין מה עבר עליו בשבוע האחרון, מבחינתו להתנתק מכל המכשירים וללכת הבייתה, הוא יעבור סדרת בדיקות ואז יוחלט מה לעשות - 'הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו'".