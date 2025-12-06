הרוצח הנתעב לוי ארון

הרוצח הנתעב לוי ארון, שהורשע ברצח המזעזע של הילד החרדי לייבי קלצקי הי"ד, בן השמונה מבורו פארק, נפטר בסוף שבוע האחרון בבית חולים סמוך למתקן הכליאה "וונדה" במדינת ניו יורק. ארון, בן 49 במותו, ריצה עונש מאסר ארוך של 40 שנה עד מאסר עולם בגין אחד ממקרי החטיפה והרצח הידועים לשמצה ביותר שפקדו את הקהילה היהודית בארה"ב.

גורמים במחלקת בתי הסוהר של מדינת ניו יורק אישרו את הדיווח, תוך שהם מציינים כי ארון הועבר לבית החולים כבר לפני מספר חודשים בשל "מצב רפואי" לא ברור, מה שמצביע ככל הנראה על מחלה קשה או הידרדרות ממושכת. הרצח, שהתרחש בקיץ תשע"א, נצרב בתודעה הציבורית החרדית והכללית כאחד. הילד לייבי קלצקי יצא לבדו מבית הספר לראשונה בחייו, מרחק קצר מביתו בבורו פארק. לוי ארון, יהודי חרדי המתגורר אף הוא בשכונה, העלה אותו לרכבו, ובחקירתו בהמשך הודה ארון כי לאחר שלקח את הילד לחתונה מחוץ לעיר, חזר לדירתו, נכנס לפאניקה בעקבות עלוני החיפוש הנרחבים, וביצע את הזוועה, לדבריו, פחד להחזיר אותו הביתה.

חטיפת הילד לייבי קלצקי ז"ל ( ארכיון )

הרוצח הנתעב, חנק וביתר את גופתו של הילד, והשליך חלקים ממנה לפח אשפה בשכונת פארק סלופ, בעוד חלקים נוספים נמצאו במקרר בדירתו, פרטי זוועה שהדהדו כזעקה בתוך הקהילה שמעולם לא ידעה טרגדיה כזו.

בשעות שלאחר היעלמותו, יצאה קהילת בורו פארק כולה לחיפושים נדירים בהיקפם, מאות מתנדבים חרדים וארגוני הצלה יהודיים עמדו לצד המשטרה בחיפוש קדחתני. שמו של לייבי הפך בתוך שעות ספורות לשם דבר, כשבתי כנסת בכל מקום התפללו לרפואתו ולשובו.

לייבי קלצקי ז"ל ( ארכיון )

לוי אַרון ניסה לטעון בבית המשפט לאי שפיות והפחתת אחריות פלילית, אך התביעה הדגישה את תכנון המעשים. במסגרת הסדר טיעון, הוא הורשע ונגזר עליו עונש שהבטיח כי לא יראה עוד אור יום. במהלך מאסרו, הוא הוחזק בהפרדה, מתוך חשש שיותקף על ידי אסירים אחרים (רוצחי ילדים נחשבים ל"מוקצים שבמוקצים" בבתי כלא).

אביו של לייבי, ר' נחמן קלצקי, סירב להתייחס לדיווח על מות הרוצח. שתיקתו הרועמת, גם 14 שנים אחרי הרצח, משקפת את עומק הכאב שאין לו מרפא.