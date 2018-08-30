משפחת קלצקי יכולה סוף-סוף לחייך: שנה אחרי הרצח המחריד, נולדה בשעה טובה ומוצלחת בת לנחמן ואסתר קלצקי, הוריו של לייבי. כעת, עם הולדת הבת, יש למשפחת קלצקי שש בנות. משפחת קלצקי איבדה את לייבי באורח טראגי, לאחר שנחטף כששב מהתלמוד-תורה שבו למד. לוי ארון, תושב השכונה, חנק ורצח את הילד ולאחר-מכן ביתר את גופתו
בית המשפט בניו יורק גזר היום את עונשו של 'הקצב מברוקלין', הרוצח לוי ארון, שרצח לפני למעלה משנה את הילד לייבי קלצקי וביתר את גופתו באכזריות. במסגרת עסקת טיעון, בית המשפט שלח היום את ארון ל-40 שנות מאסר, 25 מהם בעוון רצח ו-15 שנה בגין חטיפה
כזכור לפני כשנה חטף לוי אהרון תושב ברוקלין את הילד לייבי קלצקי. הוא רצח אותו, ביתר את גופתו והשליך את חלקה לאשפה. השבוע, שנה אחרי, הוריו סוגרים מעגל. ה"דיילי ניוז" מדווח כי בן נולד להוריו. במקביל, נחתמה עסקת טיעון עם הרוצח - 40 שנה בכלא. כל הפרטים (חדשות)
במלאות 11 חודש לרצח המזעזע והבלתי נשכח של הילד הקטן לייבי קלצקי ע"ה, הוקמה היום מצבה בבית העלמין בוושינגטון שבארה"ב. צפו בידידי המשפחה שרים "המקום ירחם" בדמעות. קלצקי נרצח על-ידי תושב בורו-פארק, שנלכד ימים ספורים לאחר המעשה, במבצע של ה-FBI (ארה"ב, עולם)
עסקנים יהודים חשפו אמש (ראשון) תוכנית חדשה לאבטחת המוסדות החרדיים - לקראת שנה לרצח המזעזע של הילד לייבי קלצקי מבורו-פארק שבברוקלין. "אם אנחנו יכולים להציל חיים של אדם אחד עם ההשקעה הגדולה הזו - כבר היה שווה", אמר אחד הסנאטורים שהגיע במיוחד לאירוע (חדשות, בעולם)
נחמן קלצקי, אבא של לייבי ז"ל, הגיע הערב לנחם את הגר"ח קנייבסקי, בשל העובדה שבימי אבלם, הרבנית שלחה מכתב תנחומין מרגש. "קשה לתאר כמה רוגע נתן לנו המכתב המרגש", סיפר נחמן. הגר"ח ענה: "בנך היה גלגול של נשמה גבוהה שסיימה את תפקידה בעולם". ומה הייתה הברכה המרגשת? (חרדים)
הווארד גרינברג, סנגורו של לוי ארון מבקש להעתיק את מקום המשפט וטוען: "מרשי אינו שפוי, נוכיח כי ההודאה הוצאה ממנו בכפיה". הרוצח השתתף בדיון מתאו בכלא. ארון מואשם כי חטף את הילד לייבי קלצקי בשעה ששב מהקעמפ לפגוש את הוריו. הוא הציע לילד טרמפ, לקח אותו לביתו, רצח אותו וביתר את גופתו
כמעט חודש לאחר שהילד לייבי קלצקי ז"ל נחטף ונרצח באכזריות, עסקנים בשכונת בורו פארק מקדמים תוכנית להקמת תחנות ביטחון מיוחדות שיסייעו לילדים שאבדה דרכם ● הן יוקמו במסגרת קמפיין מיוחד שיוצא לדרך בימים אלה ברחבי ניו-יורק ● וגם: האם הרחוב שממנו נחטף לייבי ישא את שמו? (עולם)
לא מתחרט: לוי ארון, שרצח באכזריות את הילד לייבי קלצקי העניק ראיון ראשון לעיתון "ניו יורק דיילי ניוז" והתייחס לרצח המזעזע שביצע ● "אני מתקשה לדבר על זה", אמר לעיתון. "זה כואב מדי". חרטה? הוא לא הביע. את הרצח הוא מכנה "המקרה", ולאורך הראיון טען כי הוא שומע קולות (עולם)
הזמר החסידי, ליפא שמלצר, מקדיש הפקה גדולה לזכרו של הילד לייבי קלצקי ז"ל, שנרצח באכזריות.פחות מחודש אחרי הרצח, מציג ליפא את "לייבי" - אלבום ובו שלושה שירים מרעידי לב, המבכים את הטרגדיה הקשה. את הפרויקט הפיק נפתלי שניצלער. צפו בוידאו, מתוך הקליפ המדובר
מפיקים לקחים: שבועות אחרי הרצח המזעזע, לשכת החקירות הפדרליות משיקה אפליקציית חירום שנועדה לסייע להורים שילדיהם נעדרים. האפליצקייה מותאמת למכשירי הטלפון הסלולרי של חברת "אפל", ויש בה הוראות לשעת חירום והדרכה להורים כיצד לעדכן את הרשויות בעקבות העדרות של בנם או בתם
יום הדין: לאורך התקופה האחרונה טענו עורכי דינו של ארון לוי, רוצחו של לייבי קלצקי ז"ל, כי הוא אינו כשיר לעמוד לדין משום שהוא מעורער בנפשו. בית-המשפט הכריע היום חד משמעית: לוי ארון כשיר לעמוד לדין, ומשפטו יחל בקרוב ● עורכת דינו: "הוא ראוי להגנה כבכל מקרה רצח אחר" (עולם)
