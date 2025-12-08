תוכנית 'דבר ראשון' היום (שני), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי בהפקתו של נריה סעדיה מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית: בהמשך לטרגדיות שפקדו את המגזר בימים האחרונים במות העוללים החרדים, אורלי לביד-ברזל, מנהלת מרחב מרכז בארגון בטרם לבטיחות ילדים בטיפים והדרכה בדרך למנוע את האסון הבא.

בנוסף, עם הגיע הידיעה על מהמות של רוצח הילד לייבי קלצקי, שיחה אל יהונתן שווארץ מבורו-פארק שמכיר באופן אישי את המשפחה ויקח אותנו אל אותו סיפור עגום ומה המוסר השכל שאנחנו יכולים ללמוד ממנו.

ובכותרות היום: הותר לפרסום. חמישה מאבטחים מגבעת זאב נעצרו בחשד שהבריחו במשך חודשים מאות שוהים בלתי חוקיים תמורת כסף. הם פתחו את שער אגן איילות, עקפו את מחסום עופר – והכניסו את השב"חים ישר ללב הארץ ברכבים ישראליים. החקירה נמשכת, צו איסור פרסום הוסר הלילה.

במקביל – הקלטה סודית של מנחם שפירא, ראש ארגון דגל התורה לעזרת עריקים: "לערים החרדיות לגמרי יש לנו הסכם עם המשטרה הצבאית – לכאן הם לא נכנסים". התוצאה המרה: המעצרים מתבצעים רק בערים מעורבות – ורוב העצורים הם דווקא בחורי ישיבות ספרדים.

במקביל, האוצר מזרים 2.7 מיליארד שקל מעבר לקו הירוק – כולל הקמת יישובים חדשים והעברת שלושה בסיסי צה"ל לצפון השומרון. גורמים בימין: "זו תוכנית ששום ממשלה עתידית לא תוכל לבטל".

בעולם: טראמפ שולח נושאת מטוסים לקריביים – ונצואלה מכריזה כוננות מלחמה. ובסין: דוב שחור תקף מאלף במופע חי מול קהל מבוהל – הווידאו כבר ויראלי.

היום גם צפויה הפגנת הפלג הירושלמי בבני ברק – המשטרה מזהירה מעומסי תנועה כבדים.