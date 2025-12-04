חם עד שרבי לקראת מהפך בשבת קודש | התחזית המלאה

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז, ויתכן שם אובך.

במהלך היום יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות במהלך היום. הלילה: בהיר בדרך כלל. רוחות מזרחיות ערות ינשבו בהרי הצפון.

על פי התחזית, מחר יום שישי, תחול עליה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בעיקר בהרים ובצפון. משעות אחר הצהריים יתכן גשם מקומי קל. ייתכן אובך.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה של הטמפרטורות. במהלך היום יתחילו לרדת ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים. קיים חשש משיטפונות בנחלי הדרום והמזרח.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 13-21

תל אביב: 16-25

באר שבע: 15-25

חיפה: 17-23

טבריה: 16-25

צפת: 12-19

אילת: 20-28