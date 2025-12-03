גבול עזה, אתמול ( צילום: לירון מולדבן/Flash90 )

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. צפויה עליה קלה בטמפרטורות והן תהינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. בעיקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות.