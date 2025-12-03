כיכר השבת
מזג אוויר קיצוני

התחזית: התחממות עד שרב ואז מהפך לצניחה בטמפרטורות וגשמים בכל הארץ

לפי תחזית מזג האוויר, צפויה עליה קלה בטמפרטורות | בשישי: תחול התחממות נוספת וייעשה חם מהרגיל עד שרבי | בשבת: ממטרים מלווים בסופות רעמים (מזג האוויר)

גבול עזה, אתמול (צילום: לירון מולדבן/Flash90)

היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. צפויה עליה קלה בטמפרטורות והן תהינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. בעיקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות בעיקר בהרי הצפון, ויתכן שם אובך.

ביום שישי, תחול התחממות נוספת וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בעיקר בהרי הצפון. משעות אחר הצהריים יתכן גשם מקומי קל.

ביום שבת קודש, מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה של טמפרטורות. במהלך היום יתחילו לרדת ממטרים מלווים בסופות רעמים אשר יתפשטו בהדרגה מהדרום לרוב אזורי הארץ. קיים חשש משטיפונות בנחלי הדרום והמזרח.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 10-20

תל אביב: 14-24

באר שבע: 10-14

חיפה: 15-23

טבריה: 14-24

צפת: 12-18

אילת: 16-25

