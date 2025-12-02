כתב אישום חמור הוגש היום (שלישי) נגד תושב אילת, בשנות ה־20 המוקדמות לחייו, בגין עבירות של דרישת רכוש באיומים וקבלת נכסים שהושגו בעוון - לאחר שבמשך כחצי שנה איים על מכר ילדותו וגרם לו להעביר לידיו סכום כולל של למעלה משמונים וחמישה אלף שקלים.

כתב האישום הוגש בתום חקירה מקיפה של משטרת אילת. החקירה החלה עם קבלת הדיווח, על ידי המתלונן שהגיע למרכז השירות לאזרח במשטרת מרחב אילת.

מיד עם קבלת הדיווח, עצרו שוטרי הסיור לחקירה את החשוד, צעיר תושב אילת, יליד שנת 2003. בסיום החקירה - נעצר.

מהחקירה עולה כי בין החשוד למתלונן ישנה היכרות מוקדמת מתקופת בית הספר וממקום עבודה קודם. החשוד ניצל את ההיכרות הזו ואת חולשתו של הקורבן, ודרש ממנו להעביר כספים – תוך שהוא מאיים עליו בפגיעה בגופו ובחייו.

במהלך שישה חודשים המתלונן, שחש בסכנה ממשית לחייו, נאלץ להעביר לחשוד כספים בעשרות הזדמנויות שונות, סכום כולל של למעלה מ־85,000 ש"ח.

עוד העלתה החקירה כי באחד המקרים נטל החשוד את מכשיר הטלפון הנייד ותעודת הזהות של המתלונן - זאת לאחר שאיים כי ישלח אליו אנשים שיפגעו בו או כי יעשה זאת בעצמו.

מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת, והיום עם השלמת כלל פעולות החקירה, ע"י חוקרי צוות המעצרים במרחב אילת, הגישה יחידת התביעות במרחב אילת נגדו כאמור כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.

"משטרת ישראל רואה בחומרה מקרים של ניצול, סחיטה ואיומים, ותמשיך לפעול בנחישות למיצוי הדין עם כל מי שינסה לפגוע באחרים ולנצל את חולשתם האישית או מצוקתם", נמסר מהמשטרה.