כיכר השבת
תיעודים מהזירה

בלב בני ברק: פגיעה בקומה עליונה בבניין מגורים, בן 60 נפצע מרסיסים

במטח למרכז הארץ ספג בניין מגורים בבני ברק פגיעה בקומתו העליונה | בן 60 פונה במצב בינוני לבית החולים איכילוב עם רסיסי זכוכיות בראשו

6תגובות
צילום: תיעוד מבצעי מד"א
צילום: תיעוד מבצעי מד"א

בן 60 פונה היום (ראשון) בשעת צהרים לבית החולים איכילוב בתל אביב, במצב בינוני, עם פציעות רסיסי זכוכית בראש - בעקבות הטיל ששוגר מאיראן זמן קצר קודם לכן למרכז הארץ.

ההערכות הן כי הטיל היה גם הפעם טיל "מתפצל", שהופך למספר פצצות שנופלות בכמה זירות במקביל. כאמור, אחת הפגיעות הייתה בבניין מגורים בן ארבע קומות ב.

יעקב מלכה, אבי שטרן ויחיאל מילר חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בנזק למבנה מגורים ולרכב פרטי כתוצאה מפגיעת רסיסים. נהג רכב כבן 60 שנפצע באורח בינוני פונה לבית החולים איכילוב. מספר נפגעי חרדה אותרו בזירה - חלקם ילדים. צוותי חוסן של איחוד הצלה מעניקים להם סיוע".

חובש רפואת חירום במד״א משה וינמן סיפר: ״הגענו לזירת נפילה עם הרס למבנה. זכוכיות מנופצות על הרצפה, עשן והמולה. טיפלנו במטופל אחד במצב בינוני, כבן 60 עם פצעים מרסיסי זכוכיות. אנחנו פועלים בכוחות גדולים במקום וממשיכים בסריקות כדי לוודא שאין נפגעים נוספים״.

צילום: דוברות איחוד הצלה
צילום: תיעוד מבצעי מד"א

חובש רפואת חירום במד״א דוד גרוס אמר: ״בזירה היה הרס ל-2 קומות, כשהגענו קראנו לכל מי שפצוע ויכול לצאת, להגיע החוצה במקביל לפעולות החילוץ של דיירי הבניין. ערכנו בדיקות רפואיות לנפגעים ואנחנו ממשיכים בסריקות נרחבות באזורי הנפילה״.

צילום: דוברות איחוד הצלה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (96%)

לא (4%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
יש כתובת בתמונה
אפרים יהודה איצקוביץ
4
האיסור הוא ממש כניסה לרמת גן חשוב להדגיש
ישראל מאיר
מספיק עם הזלזול, יש מצווה של ונשמרתם
יוסיפון
3
זה נראה כמו "חיסול ממוקד"
אסתר
2
נס פח השמן
חיים ביופלד
1
ההליכה ברחובות ואחר כך ההתקהלות הן חילול ה'. אין כאן דעת
שמעון

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר