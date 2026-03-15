בן 60 פונה היום (ראשון) בשעת צהרים לבית החולים איכילוב בתל אביב, במצב בינוני, עם פציעות רסיסי זכוכית בראש - בעקבות הטיל ששוגר מאיראן זמן קצר קודם לכן למרכז הארץ.

ההערכות הן כי הטיל היה גם הפעם טיל "מתפצל", שהופך למספר פצצות שנופלות בכמה זירות במקביל. כאמור, אחת הפגיעות הייתה בבניין מגורים בן ארבע קומות בבני ברק.

יעקב מלכה, אבי שטרן ויחיאל מילר חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בנזק למבנה מגורים ולרכב פרטי כתוצאה מפגיעת רסיסים. נהג רכב כבן 60 שנפצע באורח בינוני פונה לבית החולים איכילוב. מספר נפגעי חרדה אותרו בזירה - חלקם ילדים. צוותי חוסן של איחוד הצלה מעניקים להם סיוע".

חובש רפואת חירום במד״א משה וינמן סיפר: ״הגענו לזירת נפילה עם הרס למבנה. זכוכיות מנופצות על הרצפה, עשן והמולה. טיפלנו במטופל אחד במצב בינוני, כבן 60 עם פצעים מרסיסי זכוכיות. אנחנו פועלים בכוחות גדולים במקום וממשיכים בסריקות כדי לוודא שאין נפגעים נוספים״.