מששת הימים ועד איראן: חגיגות השופר בישיבת "מרכז הרב"

צלילי הריקודים שהדהדו הערב (חמישי) בין כתלי ישיבת "מרכז הרב" בשכונת קריית משה בירושלים, סימלו הרבה יותר מאשר חגיגה שנתית. בעצרת המרכזית לציון יום ירושלים, התמזגו ההודיה על שחרור הכותל והר הבית במלחמת ששת הימים עם תחושת הגאווה הלאומית שלאחר המבצעים האחרונים מול איראן.

העצרת, שהחלה ככינוס פנימי צנוע בימיו של הגאון רבי צבי יהודה קוק זצ"ל מיד לאחר מלחמת ששת הימים, הפכה במרוצת השנים לאירוע הממלכתי המרכזי של היום. תפילת ערבית חגיגית ברוב עם פתחה את האירוע, כשלאחריה פצחו התלמידים והאורחים בריקודים סוערים לכבודה של העיר שחוברה לה יחדיו.

בצל הניצחון על איראן

השנה קיבלו החגיגות משמעות מיוחדת. בנאומים שנישאו על הבמה המרכזית, הדגישו הדוברים את הקשר הישיר בין גבורת לוחמי תשכ"ז לבין המבצעים הנועזים "עם כלביא" ו"שאגת הארי". בישיבה ציינו כי הפגיעה ביכולותיה של איראן והתחזקות המעמד האסטרטגי של ישראל הן המשך ישיר לחירותה של ירושלים ולביטחונה של המדינה.

"השילוב בין העוצמה הרוחנית לעוצמה הצבאית הוא הסוד של ירושלים", ציין אחד המשתתפים בעצרת, תוך שהוא מצביע על הקשר בין המורשת ההיסטורית לאתגרים העכשוויים.

פסגת ההנהגה הרוחנית והפוליטית

על שולחן הכבוד ישבו זה לצד זה צמרת עולם הרבנות והפוליטיקה בישראל. ראש העיר ירושלים, משה ליאון, יחד עם הרבנים הראשיים לישראל, דיינים, שרים וחברי כנסת, חלקו כבוד לישיבה שהפכה לסמל הממלכתיות של היום.

כידוע, ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף בעבר בקריאת מגילה בישיבת מרכז הרב, דבר המעיד על המעמד המיוחד של המוסד בציבור הדתי לאומי ובהנהגה הפוליטית.

מסורת של דורות

העצרת בישיבת מרכז הרב נחשבת לאחת החגיגות המרכזיות של יום ירושלים בציבור הדתי לאומי. המסורת, שהחלה בהנהגתו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, ממשיכה להתקיים מדי שנה בשנה, כאשר תלמידי הישיבה ואורחים רבים מגיעים לחגוג את שחרור העיר הקדושה.

יצוין כי בישיבת מרכז הרב התקיימו לאורך השנים דיונים הלכתיים ופולמוסים בנושאים שונים, כאשר הישיבה נחשבת למרכז רוחני חשוב בציבור הדתי לאומי.

החגיגות הערב הדגימו את המשכיות המסורת מדור לדור, כאשר הדור הצעיר ממשיך לשאת את המורשת של מייסדי הישיבה ומחבר אותה למציאות העכשווית של מדינת ישראל.