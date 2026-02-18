בעוד טהרן מציגה פני פיוס בז'נבה, גורמי מודיעין מזהירים כי חסימת מצר הורמוז היא רק מיסוך למתקפת פתע רחבה • בארה"ב החלו בתגבור כוחות מאסיבי, ומערכת הביטחון בישראל נערכת בתיאום עם הפנטגון לקריסת השיחות ומעבר מיידי למערכה צבאית כוללת • דריכות לתרחיש הקיצון: 'מכוסים מדן ועד אילת' | מתיחות שיא (בעולם)
בישראל מחכים להתעדכן בשיחות בין ארצות הברית לאיראן וחוששים מאפשרות של קריסת השיחות ומלחמה מחודשת מול איראן | במקביל, הרשויות נערכו בהגנה על העורף ועל מערך התעופה בישראל במקרה שהמשטר הרצחני יממש את איומיו לטווח את יושבי ארץ הקודש
המזרח התיכון עוצר את נשימתו: בזמן שהמתח בין ארה"ב לאיראן מגיע לנקודת רתיחה ודיבורים על "מלחמה כוללת" ממלאים את חלל האוויר, מתברר כי המכשול הגדול ביותר של הצבא החזק בעולם הוא לא רק מערכות ההגנה של האויב – אלא הפיד שלנו בטוויטר
רבות סופר ועוד יסופר על התקיפה הישראלית בליל 13 ביוני 2025, שהתחילה את מבצע "עם כלביא" ופגעה פגיעה ישירה במתקנים הצבאיים ובבכירים רבים באיראן, אך הערב נחשף עד כמה ההפתעה עם פתיחת המבצע עמדה להיכשל | שר האוצר סמוטריץ' חשף כי חיזבאללה ראו את המטוסים שהיו בדרכם לתקיפה ונתנו התראה לאיראן
איראן פרסמה היום סרטון בו נראית יכולת של שיגור טילים מתחת לפני הים, יכולת שלא הוכחה עד כה | בתוך כך, בכיכר פלסטין פורסמה מפה של אתרים "רגישים" בישראל, בין היתר ניתן לראות מטרות בעיר בני ברק, שגם צוינה על גבי המפה
מאז האיום של טראמפ נגד איראן בעקבות רצח המפגינים, זרמו נהרות של דם ברחבי המדינה | האזהרה שלא לירות במפגינים הפכה לאזהרה 'דרדלה' שלא להוציאם להורג, משמע לירות בהם ברחוב זה דווקא בסדר | במורד הדרך, החליט טראמפ להתעלם מצרת האיראנים, ועבר לעסוק בגרעין וטילים בליסטים | נכון לשעת כתיבת שורות אלו, טראמפ ואיראן ידונו על תוכנית הגרעין והסרת הסנקציות, כשארה"ב התקפלה לחלוטין מכל דרישותיה, שעה שספינותיה מותקפת בלב ים
צילומי לוויין עדכניים מצביעים על פעילות בשני מתקני גרעין איראניים בנתנז ובאספהאן, שהותקפו במהלך מבצע 'עם כלביא' | איראן בנתה גגות מעל מבנים שניזוקו במתקנים – מהלך שעשוי להעיד על ניסיון להסתיר פעולות שונות | במקביל, המדינה פועלת לשיקום תשתיות שנפגעו בתוכנית הטילים הבליסטיים שלה
אלוף שלומי בינדר יצא לוושינגטון כדי להדק את שיתוף הפעולה המודיעיני והצבאי עם ארה״ב | היעד: חופש פעולה אווירי במקרה של עימות עם טהרן | האתגר המרכזי: הלמידה האיראנית ממבצע ״עם כלביא״ והצטמצמות מרחב ההפתעה
הרמטכ"ל סייר היום בפיקוד העורף, שם הוא אמר: "אל מול היקף האיומים הרב זירתיים על מדינת ישראל, ניצב פיקוד העורף בהגנה כשיר, מאומן ודרוך; במקביל, צה"ל ערוך להפעיל יכולת התקפית חסרת תקדים בעוצמתה כנגד כל ניסיון לפגוע במדינת ישראל" | צפו בדבריו
חצי שנה לאחר המערכה מול איראן, כשהכותרות כבר התחלפו והמשק חזר לכאורה לשגרה, עסקים קטנים שנפגעו ועדיין נאבקים לעמוד על הרגליים קיבלו השבוע זריקת עידוד בדמות מענק מטעם דיפלומט, חברת המכירות הייבוא וההפצה
מהריסות המעבדה שנפגעה מטיל איראני ועד לפסגת המדע העולמי: פרופ' יפעת מרבל, הישראלית שנבחרה לאחת מעשרת האנשים המשפיעים ביותר במדע לשנת 2025 על ידי כתב העת Nature | סיפור מעורר השראה על החוקרת שנפלטה מהתיכון, אובחנה עם ADHD וחשפה מנגנון חיסוני מהפכני שהסתתר דווקא בתוך "פח האשפה" של התאים שלנו (חדשות בארץ)
"מוזיאון הטילים" של משמרות המהפכה מציג לראווה את הארסנל הבליסטי והכטב"מים ששימשו את איראן במלחמה האחרונה נגד ישראל | המתחם כולל דגם של ראש קרב מסוג "מצרר" של טיל "שהאב-3" שזרעו הרס בתשתיות אזרחיות בישראל
נשיא איראן מסעוד פזשכיאן אמר כי "אנחנו במצב של מלחמה כוללת עם ארה"ב, ישראל ואירופה. הם לא רוצים שהמדינה שלנו תעמוד על רגליה" | הוא הוסיף כי "אם הם יתקפו אותנו פעם נוספת, הם יקבלו תגובה קשה יותר. אחדות החברה האיראנית תסכל את כל מזימות האויב"
לפני כשבוע קבוצת האקרים פרו פלסטינית בשם 'חנדל'ה' המזוהה עם איראן, הודיעה כי הצליחה לחדור לטלפון של ראש הממשלה לשעבר בנט, ולאחר שבחר להכחיש את העניין הם אף פרסמו מידע נרחב מתוך הטלפון | בנט הוא ממש לא הקורבן הראשון של קבוצת ההאקרים הזו, והיא מחזיקה היסטוריה מפוקפקת בתחום | יצאנו לבדוק מי עומד מאחורי קבוצת ההאקרים? | פרופיל מקיף
המתיחות בין ישראל לאיראן ממשיכה להסלים, ובטהרן פועלים להאיץ את שיקום מערך הטילים לקראת אפשרות של סבב לחימה נוסף | לפי ההערכות, כיום מצויים בידי הצבא האיראני כאלף טילים בלבד, לעומת יעד מוצהר של כ־8,000 טילים בליסטיים | בנוסף מצויים בידי האיראנים טילי שיוט מדויקים | זה מערך הכוחות
הרמטכ"ל אייל זמיר עקץ את נתניהו במסדר כנפיים: "מתחקרים את עצמנו באומץ" | צעקות "ביבי הביתה" בקהל בסיום נאומו של נתניהו, שהתייחס למבצע באיראן ולרכישת נשק מישראל | זמיר תיאר את הרגעים שקדמו לפרוץ מלחמת עם כלביא