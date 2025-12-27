כיכר השבת
נשיא איראן מצהיר: "אנחנו במלחמה כוללת עם ארה"ב, ישראל ואירופה"

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן אמר כי "אנחנו במצב של מלחמה כוללת עם ארה"ב, ישראל ואירופה. הם לא רוצים שהמדינה שלנו תעמוד על רגליה" | הוא הוסיף כי "אם הם יתקפו אותנו פעם נוספת, הם יקבלו תגובה קשה יותר. אחדות החברה האיראנית תסכל את כל מזימות האויב" (בעולם)

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן (צילום: שאטרסטוק)

ברקע קולות המלחמה הנשמעים, נשיא מסעוד פזשכיאן אמר היום (שבת) כי מדינתו "במצב של מלחמה כוללת עם ארה"ב, ישראל ואירופה", והתייחס לאפשרות שתתחדש המלחמה עם ישראל. "הם לא רוצים שהמדינה שלנו תעמוד על רגליה", אמר.

לפי פזשכיאן, המלחמה הזו היא "גרועה יותר" ממה שעשתה עיראק במאה הקודמת - ומורכבת הרבה יותר. "כעת, הם מטילים עלינו מצור מכל הבחינות. מפעילים עלינו לחץ ודוחקים אותנו לפינות, יוצרים בעיות כלכליות, תרבותיות, פוליטיות, וגם בתחום הביטחון", אמר פזשכיאן בראיון לסוכנות הידיעות האיראנית.

"כעת אנחנו חזקים יותר מבחינה צבאית מאשר כשהאויבים תקפו", הוא הוסיף. "אם הם יתקפו אותנו, הם כמובן ייענו בתגובה תקיפה יותר. התקווה שלהם היא שיקרה משהו מבפנים כדי שיוכלו להתחיל להתערב".

רק השבוע אמרו באיראן שייצור הטילים הבליסטיים מבחינתם לא נתון למשא ומתן. "המטרה היא הגנה עצמית והרתעה, והייצור שלהם לא פתוח למו"מ, אמר דובר משרד החוץ בטהרן איסמעיל בקאאי.

