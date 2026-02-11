אפליקציה חברתית חדשה בשם UpScrolled, שהפכה פופולארית בארה"ב ומוצגת כתחליף לטיקטוק ולרשתות חברתיות אחרות, הפכה למוקד של תכנים אנטישמיים ותמיכה בטרור.

האפליקציה, שפותחה על ידי יזם טכנולוגי ירדני-פלסטיני המתגורר באוסטרליה בשם עיסאם חיג'אזי, פרסמה את עצמה כשטח שבו אין צנזורה על דעות ותגובות, אך בפועל מאפשרת הפצה נרחבת של תוכן גזעני, מסית ושנאה נגד יהודים, כולל הכחשת השואה והילה סביב ארגוני טרור אסלאמיים.

על אף טענות החברה כי היא פועלת ללא הטיות ומקדמת חוויית משתמש פתוחה וחופשית, בדיקות של ארגונים נגד אנטישמיות מצאו כי הפלטפורמה לא נקטה בפועל צעדים משמעותיים מול פוסטים ודפים שפורסמו ברשת ומכילים תכנים אנטישמיים טראומטיים, חלקם בשמות משתמשים מזוהים שתומכים בגופי טרור כמו חמאס ודאעש. חלק מהמשתמשים המזוהים אף קיבלו וי אימות רשמי בפלטפורמה, מה שהגדיל את חשיפת התכנים המסוכנים.

מבול של אנטישמיות

ישראל כלל לא קיימת באפליקציה. כשמזינים בשורת החיפוש את המילה "ישראל", מתקבלות תוצאות תחת "הטריטוריות הכבושות של פלסטין". אפילו תושבי תל אביב, חיפה וירושלים מוצגים כממוקמים ב"שטחים הפלסטיניים הכבושים".

לצד מבול של סרטוני תמיכה בפלסטין, נצפו בפיד המרכזי גם פוסטים שהאשימו את ישראל בפיגועי 11 בספטמבר, ותייגו את חמאס, חיזבאללה והחות'ים תחת הסיסמה "התנגדות אינה טרור". משתמש אחד, ששם התמונה שלו היה היטלר, כתב "תודה על חופש הביטוי".

לדברי מומחים, ההתפשטות המהירה של UpScrolled - שקיבלה מיליוני הורדות בחודשים האחרונים לאחר מהלך שבמסגרתו משתמשים עזבו את טיקטוק בעקבות שינויים בבעלויות - מקשה על בקרת תכנים מזיקים, ועלולה להפוך את האתר למרחב שבו מופצים מסרים קיצוניים באופן חופשי ללא פיקוח אפקטיבי.

נציגי UpScrolled הבטיחו לנסות להגדיל את מערך הביקורת על תכנים, אבל לפי הדיווחים עדיין לא ננקטו צעדים אפקטיביים מול מרבית התכנים הפוגעניים. ארגונים נגד שנאה קראו לרגולטורים לבדוק את פעילות הפלטפורמה תחת חקיקות בנוגע לבטיחות ברשת ולהבטיח שהיא לא תהפוך למרחב שבו נאספים ומתעצמים קולות של שנאה, אלימות וטרור.