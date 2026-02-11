לקראת פיצוץ? היערכות יוצאת דופן בבסיס האמריקאי הסמוך לאיראן

על רקע המתיחות בין ארה"ב לאיראן, כוחות ארצות הברית בבסיס אל‑עודייד בקטר, הבסיס הגדול ביותר של ארה"ב במזרח התיכון, החלו להציב טילים במשגרים ניידים על משאיות. כך פורסם ב'רויטרס' לפי ניתוח של תמונות לוויין.

לפי הדיווח הזה, המהלך מאפשר הטסה מהירה יותר של הטילים או העברתם למיקום אחר לצורך הגנה במקרה של מתקפה איראנית. עד עשרה משגרים של מערכת ההגנה האווירית MIM-104 פטריוט הוצבו במשאיות HEMTT.

ההחלטה להציב טילים מגיעה לאחר שהנשיא דונלד טראמפ איים על איראן במתקפה אפשרית במקביל למו"מ שנערך בין המדינות. משמרות המהפכה האיראניים הזהירו מצידם כי במקרה של תקיפות על אדמת איראן הם עלולים לפגוע בכל בסיס אמריקאי.

השוואת תמונות לוויין מתחילת פברואר עם תמונות מינואר מראה גידול משמעותי בכמות כלי הטיס והציוד הצבאי באזור, לפי ויליאם גודינד, אנליסט מומחה בתמונות לוויין.

בתמונות הלוויין מה‑1 בפברואר בבסיס אל‑עודייד נראו מטוסי RC-135 למודיעין ואיסוף סיגנלים, שלושה מטוסי C-130 הרקולס, 18 מטוסי דלק KC-135 וסדרת מטוסי C-17. בהשוואה ל‑17 בינואר, אז נצפו 14 מטוסי דלק ושני מטוסי C-17 בלבד.

בבסיס Muwaffaq בירדן, תמונות מ‑2 בפברואר הראו 17 מטוסי F15-E, שמונה מטוסי A-10 ת'אנדרבולט, ארבעה מטוסי C-130 וארבע מסוקים לא מזוהים. תמונות מאותו יום במיקום שני בבסיס Muwaffaq הראו מטוסי C-17 ו‑C-130, וכן ארבעה מטוסי מלחמה אלקטרונית EA-18G Growler, בעוד שבתמונות מ‑25 בינואר לא נראו מטוסים כלל.