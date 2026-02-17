ברקע השיחות בז'נבה: כך נערכים בישראל לעימות מחודש מול איראן

תמונות פעילות פיקוד העורף במבצע עם כלביא ( צילום: דובר צה"ל )

בישראל עוקבים מקרוב אחר השיחות בין ארצות הברית לאיראן המתקיימות בז'נבה. לצד ההיערכות הביטחונית למקרה שהשיחות יקרסו, בישראל נערכים בהגנה למקרה של עימות מחודש מול איראן, כאשר משטר האייתוללות יממש את איומיו לטווח את ישראל.