ברקע השיחות בז'נבה: כך נערכים בישראל לעימות מחודש מול איראן

בישראל מחכים להתעדכן בשיחות בין ארצות הברית לאיראן וחוששים מאפשרות של קריסת השיחות ומלחמה מחודשת מול איראן | במקביל, הרשויות נערכו בהגנה על העורף ועל מערך התעופה בישראל במקרה שהמשטר הרצחני יממש את איומיו לטווח את יושבי ארץ הקודש (בארץ)

תמונות פעילות פיקוד העורף במבצע עם כלביא (צילום: דובר צה"ל)

בישראל עוקבים מקרוב אחר השיחות בין ארצות הברית לאיראן המתקיימות בז'נבה. לצד ההיערכות הביטחונית למקרה שהשיחות יקרסו, בישראל נערכים בהגנה למקרה של עימות מחודש מול איראן, כאשר משטר האייתוללות יממש את איומיו לטווח את ישראל.

על פי הדיווח הערב (שלישי) בכאן חדשות, במסגרת ההיערכות לאפשרות של מערכה מול איראן ישתתף מחר מפקד פיקוד העורף שי קלפר בדיון חסוי בכנסת. אלוף קלפר צפוי למסור סקירה ביטחונית חסויה לחברי ועדת החוץ והביטחון, שבמרכז הדיון תעמוד ההיערכות לירי טילים וכטב"מים לעבר העורף הישראלי.

במקביל, דין פישר דיווח בחדשות 12 כי במסגרת ההיערכות במשרד התחבורה לאפשרות של הסלמה, הועלו מספר צעדים בהם נוקט המשרד בצל ההסלמה.

לפי הדיווח, המשרד מקיים הערכות מצב שוטפות מול החברות הישראליות וקשר הדוק עם החברות הזרות. במקביל, במקרה של הסלמה יוחלט על סגירת המרחב האווירי בעת מתקפה לשטח ישראל. בנוסף, מתן אפשרות לצוותים של חברות התעופה הזרות לצאת מישראל ופינוי המטוסים הישראליים לנמלי תעופה קרובים.

