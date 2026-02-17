200 כדורים ו-3 שעות אש מהשמיים: המתנקש המעופף נחשף

רחפנים קטלניים - צילום: התעשייה האווירית IAI (Israel Aerospace Industries) רחפנים קטלניים | צילום: צילום: התעשייה האווירית IAI (Israel Aerospace Industries) 10 10 0:00 / 0:59 רחפנים קטלניים ( צילום: התעשייה האווירית IAI (Israel Aerospace Industries) )

כשמדברים על מהפכה טכנולוגית בשדה הקרב, לא תמיד מדובר בטנקים או במטוסי קרב. לפעמים המהפכה מגיעה מהשמיים, בשקט, בדיוק קטלני ובלחיצת כפתור מרחוק. התעשייה האווירית הישראלית, בשיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת אירוטור וענקית הנשק האמריקאית זיג זאואר, חושפת כעת פרויקט שנראה כמו משהו שיצא מסרט מדע בדיוני - אלא שהוא כבר עבר בהצלחה את הבדיקות ההנדסיות ומתקרב למציאות מבצעית.

על פי דיווחים מקצועיים שפורסמו לראשונה באתר Janes המוביל בתחום הביטחון, המערכת החדשה המכונה Fire Storm 250 משלבת יכולות שלא היו קיימות עד כה ברחפנים מסחריים או צבאיים. מדובר ברחפן חמוש במקלע M250 מתקדם, המסוגל לשאת 200 כדורים בקליבר 7.62 מ"מ - תקן נאט"ו המוכר והמוכח בשדות קרב ברחבי העולם. אבל החידוש האמיתי אינו רק בכוח האש, אלא ביכולת השהייה הבלתי רגילה: שלוש שעות רצופות באוויר.

מנוע בעירה פנימי: התשובה לבעיה הכרונית

הבעיה המרכזית של רחפנים צבאיים, במיוחד אלה המיוצרים בסין, היא משך הטיסה המוגבל. רוב המערכות המסחריות מסתפקות ב-20 דקות טיסה לכל היותר, מה שמגביל את יכולת התמרון והמשימה. ה-Fire Storm 250 פותר בעיה זו באמצעות מנוע בעירה פנימי ייחודי, המאפשר שהייה של שלוש שעות מלאות באוויר - פי תשע מהרחפנים המקובלים. היכולת הזו משנה את כללי המשחק באופן דרמטי. כוחות קרקעיים יכולים כעת לקבל מעטפת הגנה אווירית ממושכת, מבלי להיות תלויים בסבבי טיסה קצרים ובהחלפות תכופות. המערכת מסוגלת לבצע משימות הגנת גבולות, לייר��ט רחפנים עוינים בשמיים, ואפילו לספק כיסוי אש מדויק לכוחות המתמרנים בשטח פתוח או בתוך מבנים מורכבים.

מקלע M250: הנדסה שמתגברת על כוח הכבידה

אחד האתגרים ההנדסיים המורכבים ביותר בפיתוח רחפן חמוש הוא שמירה על יציבות הירי. כאשר מקלע יורה מפלטפורמה מעופפת, הרתיעה והרעידות עלולות לגרום לאובדן דיוק מוחלט. מקלע ה-M250 שפותח במיוחד למערכת זו, עבר התאמות מיוחדות כדי לאפשר ירי מאוזן ויציב גם כשהוא תלוי בין שמיים לארץ - הישג שנחשב עד לא מזמן לכמעט בלתי אפשרי.

התחמושת בקליבר 7.62 מ"מ אינה בחירה מקרית. מדובר בתקן נאט"ו מוכר, זמין ומוכח בשדות קרב, מה שמאפשר תאימות מלאה עם מערכות קיימות ואספקה נוחה. היכולת לשאת 200 כדורים במטען אחד מספקת כוח אש משמעותי, המספיק למשימות ממושכות ללא צורך בנחיתה ובטעינה מחדש.

לקראת הניסויים החיים: 2026 במוקד

על פי התכנון המבצעי, הניסויים החיים של המערכת מול לקוחות בינלאומיים וצבא ארצות הברית מתוכננים לאמצע שנת 2026. מדובר בשלב קריטי שבו תיבחן המערכת בתנאים מבצעיים אמיתיים, מול איומים מדומים ובסביבות קרב מורכבות. הצלחת הניסויים תקבע את קצב הייצור ההמוני ואת היקף האימוץ על ידי צבאות ברחבי העולם.

השילוב בין התעשייה האווירית הישראלית, הידועה ביכולות הפיתוח המתקדמות שלה, לבין זיג זאואר האמריקאית, אחת מיצרניות הנשק המובילות בעולם, יוצר שותפות אסטרטגית בעלת פוטנציאל עצום. חברת אירוטור, המתמחה בפתרונות תעופה ייחודיים, משלימה את המשולש הזה ביכולות הנדסיות מתקדמות.

כידוע, בשנים האחרונות הפך שדה הקרב המודרני למורכב יותר ויותר, עם איומים המגיעים מכיוונים בלתי צפויים ובמהירויות גבוהות. החות'ים בתימן, למשל, מפגינים יכולות הולכות וגדלות בשימוש ברחפנים ובטילים, מה שמחייב מענה טכנולוגי מתקדם. המערכת החדשה מציעה פתרון גמיש, זול יחסית ויעיל למגוון רחב של תרחישים מבצעיים.

משמעות אסטרטגית: הגנה על חיילינו

מעבר ליכולות הטכניות המרשימות, המערכת החדשה נושאת משמעות אסטרטגית עמוקה. היכולת לספק כיסוי אווירי ממושך לכוחות קרקעיים, ללא צורך במטוסי קרב יקרים או במסוקי תקיפה, משנה את מאזן העלויות והסיכונים. רחפן שמופעל מרחוק אינו מסכן חיי טייסים, ועלותו התפעולית נמוכה משמעותית ממערכות אוירוסטרטגיות מסורתיות.

בהקשר הישראלי, שבו הגנת חיי חיילים היא ערך עליון, המערכת מציעה יתרון משמעותי. היכולת לזהות איומים מהאוויר, לעקוב אחריהם ולנטרל אותם בדיוק רב, מבלי לחשוף כוחות קרקעיים לסכנה, היא בדיוק מה שנדרש בסביבה המבצעית המורכבת של ימינו. איומי הטרור המתמשכים מחייבים פתרונות חדשניים ויעילים, והמערכת החדשה עונה על צורך זה.

עוד יעודכן על התפתחויות נוספות בפרויקט ועל תוצאות הניסויים המתוכננים לשנה הבאה.