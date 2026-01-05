במהלך דיון 40 חתימות שנערך בשעה זו (שני) בכנסת בהשתתפות ראש הממשלה, תקף יו"ר ישראל ביתנו חבר הכנסת אביגדור ליברמן את נתניהו והבטיח להקים ועדת חקירה.

חבר הכנסת בנימין גנץ פתח את דיון 40 החתימות בהשתתפות ראש הממשלה בנושא "ממשלה קיצונית הפועלת בניגוד לרוב הציוני ופוגעת בלכידות הלאומית ובערכי היסוד של מדינת ישראל". גנץ אמר: "ראש הממשלה, מה בין הימין של ז'בוטינסקי ובגין לבין מי ששמים אולטימטום של השתמטות תמורת תקציב? כל יום אנו מתקרבים למשבר חוקתי. בכל שעה משרתי צה"ל ומשפחות המילואים נפגעים. זה לא בלוק הימין אלא בלוף הימין". עוד הוא אמר: "למעלה מחצי שנה ממבצע 'עם כלביא', שטוב שבוצע – אין הסכם שמרחיק את איראן מגרעין. ישראל חייבת להתכונן לאפשרות של תקיפה נוספת באיראן בקרוב. זהו הזמן לגייס את ארה"ב ולתמוך בעם האיראני אל מול משטר האייתולות. אסור להחמיץ את ההזדמנות ולתת למשטר המסוכן לנצח את העם האיראני ואת המזרח התיכון. לא בטוח שהזדמנות כזו תחזור".

דבריו של גנץ במליאה ( צילום: ערוץ כנסת )

לסיום אמר גנץ: "העובדה שהקיצוניים שולטים במציאות של חיינו היא אחד מהאיומים הגדולים ביותר על מדינת ישראל. הילדים שלנו ראויים לכך שנשים הכול בצד ונקים ממשלה ציונית ורחבה שתבטא את מה שהעם רוצה ולא פחות חשוב מכך – את מה שהעם צריך".

ליברמן תקף בתחילה את המעבר לשלב ב': "איך עוברים לשלב הזה לפני שרן גוילי ז"ל חוזר לקבר ישראל? ולפני שמפרקים את חמאס מנשקו, זה שוב כניעה לטרור".

עוד הוסיף ליברמן: "זו הפקרות שמשמעותה שכל הקורבנות וכל המחיר ששילמנו במשך שנתיים, הכל היה לשווא. מי שלא יודע לקחת אחריות לא ראוי להנהיג את כלל ישראל"

דבריו של ליברמן במליאה ( צילום: ערוץ כנסת )

"אני מבטיח לך", הוסיף חבר הכנסת ליברמן: "שההחלטה הראשונה של הממשלה הבאה, היא הקמת ועדת חקירה ממלכתית, אתה תישא בכל האחריות ואתה תשלם את כל המחיר".