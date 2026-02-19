ראש הממשלה נתניהו, הנשיא יצחק הרצוג ושר הביטחון ישראל כ"ץ השתתפו היום בטקס סיום קורס קצינים.

במהלך דבריו, הזכיר נתניהו את המערכה הצפויה מול איראן.

ראש הממשלה אמר כי "האויב מתחמש מחדש אך ישראל חזקה מאי פעם". עוד אמר כי חמאס יפורק מנשקו ועזה לא תהווה איום על ישראל.

נתניהו אמר כי יש שינויים בתפיסת הביטחון של ישראל, אשר אחד מהם הוא אזורי חיץ.

עוד מנתניהו: "אין יותר תפיסה של וילה בג'ונגל. אנחנו לא מחכים שהווילה תבוא אלינו. אנחנו יוצאים אל הווילה"

עוד אמר ראש הממשלה: "הבהרתי לידידי טראמפ את העקרונות שלדעת ישראל צריכים להנחות כל מו״מ עם איראן. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. דבר אחד בטוח: אם האייתולות יטעו ויתקפו אותנו הם יחטפו תגובה שהם אפילו לא יכולים לעלות בדעתם"

נתניהו התחייב כי "החמאס יפורק מנשקו, עזה תפורז. לא יהיה שיקום של הרצועה לפני פירוזה".

נשיא המדינה אמר היום: "צוערות וצוערים, אולי קשה לכם לדמיין זאת כרגע, אבל על רחבת המסדרים היום, עומדים גם מנהיגי העתיד של מדינת ישראל. זכרו תמיד שההנהגה אינה רק זכות, מנהיגות פירושה - אחריות. אחריות בניווט אל העתיד, והפקת לקחים מן העבר, תוך תחקיר אחראי, ממלכתי ושקוף, כדי ללמוד מטעויות, ולגזור מסקנות.

"ממני תראו וכן תעשו", אין זו קלישאה, זו תמצית המנהיגות שאנו מצפים לה מעצמנו, זו הציפיה שלנו מכם כאומה. ואני בטוח, שתעמדו במשימה. קצינים לא נולדים בחלל ריק, כל קצין וקצינה העומדים כאן הם עולם ומלואו, סיפור מיוחד. ולסיפורים הללו יש בית ולסיפורים הללו יש מקור ומשפחה, וסביבה תומכת, היום הזה שייך גם לכן המשפחות, התומכות, ומתמסרות למשימה גם הן. הרוח השורה כאן של אהבת הארץ, של מסירות, היא הרוח שנושבת בבתים שלכם. בשם מדינת ישראל כולה אני מבקש להודות לכם. עם ישראל כולו זוכה מפירותיכם."