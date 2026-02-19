תעצומות נפש: המסר המצמרר של האב השכול לחייל הצלף שירה בבנו

בבית העלמין הצבאי במושב היוגב התקיימה היום (חמישי) הלווייתו של לוחם סיירת הצנחנים עפרי יפה ז"ל, בן 21 בנופלו בלבד, שנפל אתמול בדרום רצועת עזה מירי צה"ל. המונים השתתפו במסע ההלוויה.

אביו יפתח נשא דברים ואמר כי בנו היה ילד ש"תמיד נתן לכולם מעצמו". האבא גם פנה ללוחמי הסיירת ואמר כי אין בהם כל אעס או אשמה כלפיהם.

לפי הדיווח ב'מעריב' הוא ביקר את הנהגת המדינה באומרו כי הכעס מופנה כלפיהם לאחר שהם שולחים "את מיטב בניה למשימות ללא תוחלת".

אמו ספדה בקול דומע. "אני עוד לא מעכלת שאתה לא איתנו. מבחינתי זה חלום שחור שעוד רגע תבוא ותצחק עליי", היא אמרה לפי הדיווח ב'מעריב'. היא סיפרה על בנה: "הייתה בשביל כולם הכל, כולם נדבקו אליך כמו למגנט".