תעצומות נפש: המסר המצמרר של האב השכול לחייל הצלף שירה בבנו

הלווייתו של עפרי יפה ז"ל, לוחם סיירת הצנחנים שנפל מירי צה"ל ברצועת עזה, התקיימה בשעת צהרים ביישוב שבו נולד וגדל | המשפחה סיפרה על דמותו האהובה, ואביו גם העביר מסר שכולו תעצומות נפש לצלף היורה (צבא וביטחון)

(צילום: Flash90)

בבית העלמין הצבאי במושב היוגב התקיימה היום (חמישי) הלווייתו של לוחם סיירת הצנחנים עפרי יפה ז"ל, בן 21 בנופלו בלבד, שנפל אתמול בדרום רצועת עזה מירי צה"ל. המונים השתתפו במסע ההלוויה.

אביו יפתח נשא דברים ואמר כי בנו היה ילד ש"תמיד נתן לכולם מעצמו". האבא גם פנה ללוחמי הסיירת ואמר כי אין בהם כל אעס או אשמה כלפיהם.

לפי הדיווח ב'מעריב' הוא ביקר את הנהגת המדינה באומרו כי הכעס מופנה כלפיהם לאחר שהם שולחים "את מיטב בניה למשימות ללא תוחלת".

אמו ספדה בקול דומע. "אני עוד לא מעכלת שאתה לא איתנו. מבחינתי זה חלום שחור שעוד רגע תבוא ותצחק עליי", היא אמרה לפי הדיווח ב'מעריב'. היא סיפרה על בנה: "הייתה בשביל כולם הכל, כולם נדבקו אליך כמו למגנט".

(צילום: Flash90)
(צילום: Flash90)

מוקדם יותר היום התראיין אביו של יפה לכאן רשת ב' ובתעצומות נפש אמר כי יתן חיבוק מאוד גדול לצלף היורה שיגיע להלוויה.

"אנחנו רוצים להציל את הנפש שלו", אמר האב, "שירגיש שאין בנו שום כעס כלפיו, גם לא הכי קטן. אלה הילדים הכי טובים שלנו, כולם הילדים שלנו". כך האב.

1
למי יש טענות רק לדרג המדיני? לשמאלנים. המבין יבין
דוד

