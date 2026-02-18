כיכר השבת
נשרף הלב

מטלטל: זה מה שכתב הלוחם שנפל הלילה בעזה למחרת טבח שמחת תורה

בצה"ל חוקרים את התקרית הטראגית שהתרחשה הלילה ברצועה, ובה נפל לוחם הצנחנים עופרי יפה ז"ל | הוא נחשד בטעות כאיום ונורה למוות. נבדק אם מדובר בכוח שהתפצל או בחייל בקצה שזיהה את ראש החולייה כאיום בשל פיתול או עיכוב (צבא וביטחון)

1תגובות
סמ"ר עופרי יפה ז"ל (צילום: דובר צה"ל)

התקרית הטראגית והקשה בדרום , שבה נפל הלוחם עפרי יפה ז"ל, התרחשה לאחר שיפה זוהה בטעות - בידי לוחמים - כאיום מיידי על הכוחות. הכתב הצבאי של חדשות 12 ניר דבורי פרסם היום (רביעי) בשעת צהרים פרטים נוספים על התקרית.

היא התרחשה, לפי הדיווח, בסביבות השעה 3 לפנות בוקר, במרחב העיר חאן יונס שבדרום הרצועה, בתוך הקו הצהוב - האזור שבשליטת ישראל.

הלוחמים ששהו במרחב פעלו לחשיפת רשת מנהרות שבחלקן הוחזקו בעבר חטופים, בכדי למפות את השטח ולהביא להשמדת המנהרות. מדובר במאמץ שמוביל בתקופה הנוכחית כדי להספיק ולפגוע בכמה שיותר מנהרות טרור ברצועה - לפני שיוכרז על מעבר לשלב שני.

לפי הדיווח, במהלך הפעילות זוהה יפה, כאמור, על ידי אחד החיילים כאיום. זה פתח בירי ולמרבה הצער הוביל לנפילתו.

בצה"ל חוקרים את האירוע. לפי הדיווח, נבחן אם מדובר בכוח של חיילים שהתפצל לשני קבוצות - ומכאן הטעות בזיהוי. או שמא מדובר בכוח שלא התפצל אלא שהלוחם בקצה זיהה את ראש החולייה כאיום - בשל פיתול או עיכוב.

ישנן עוד שאלות שנבדקות, לפי הדיווח: כמו לדוגמה האופן שבו בחרו החיילים לנוע באזור, לצד שאלות נוספות. ממצאי התחקיר יובאו למשפחתו של יפה כאשר התקרית תסתיים.

בתוך כך, בעקבות התקרית הקשה הופץ היום פוסט שכתב יפה ב-8 לאוקטובר 2023, יום למחרת הטבח בעוטף זה. הוא כתב כי סיים שנת שירות בכפר הנוער עיינות כמה חודשים קודם לכן, והוסיף: "אני ועוד מספר חברים מוכנים לבוא ולעזור בכל מה שצריך, בכל מקום בארץ שלא מסוכן להגיע אליו".

יפה, מהיישוב יוגב, היה בן 21 בלבד בנופלו. הוא החלל החמישי של צה"ל בעזה מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, לפני כארבעה חודשים. לפני נפלו ברצועה רב-סרן יניב קולא ז"ל, סגן-משנה איתי יעבץ ז"ל, רב-סמל ראשון במיל' אפי פלדבאום ז"ל ורב-סמל מתקדם במיל' עשהאל באבד ז"ל. מתחילת המלחמה בשמחת תורה תשפ"ד נפלו 925 חיילי צה"ל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
איזו גזירה נוראית בר'ח אדר. תשובה תפילה ומעשים טובים -דחוף!!!!
ב.ג

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר