מטלטל: זה מה שכתב הלוחם שנפל הלילה בעזה למחרת טבח שמחת תורה

התקרית הטראגית והקשה בדרום רצועת עזה, שבה נפל הלוחם עפרי יפה ז"ל, התרחשה לאחר שיפה זוהה בטעות - בידי לוחמים - כאיום מיידי על הכוחות. הכתב הצבאי של חדשות 12 ניר דבורי פרסם היום (רביעי) בשעת צהרים פרטים נוספים על התקרית.

היא התרחשה, לפי הדיווח, בסביבות השעה 3 לפנות בוקר, במרחב העיר חאן יונס שבדרום הרצועה, בתוך הקו הצהוב - האזור שבשליטת ישראל.

הלוחמים ששהו במרחב פעלו לחשיפת רשת מנהרות שבחלקן הוחזקו בעבר חטופים, בכדי למפות את השטח ולהביא להשמדת המנהרות. מדובר במאמץ שמוביל צה"ל בתקופה הנוכחית כדי להספיק ולפגוע בכמה שיותר מנהרות טרור ברצועה - לפני שיוכרז על מעבר לשלב שני.

לפי הדיווח, במהלך הפעילות זוהה יפה, כאמור, על ידי אחד החיילים כאיום. זה פתח בירי ולמרבה הצער הוביל לנפילתו.

בצה"ל חוקרים את האירוע. לפי הדיווח, נבחן אם מדובר בכוח של חיילים שהתפצל לשני קבוצות - ומכאן הטעות בזיהוי. או שמא מדובר בכוח שלא התפצל אלא שהלוחם בקצה זיהה את ראש החולייה כאיום - בשל פיתול או עיכוב.

ישנן עוד שאלות שנבדקות, לפי הדיווח: כמו לדוגמה האופן שבו בחרו החיילים לנוע באזור, לצד שאלות נוספות. ממצאי התחקיר יובאו למשפחתו של יפה כאשר התקרית תסתיים.

בתוך כך, בעקבות התקרית הקשה הופץ היום פוסט שכתב יפה ב-8 לאוקטובר 2023, יום למחרת הטבח בעוטף זה. הוא כתב כי סיים שנת שירות בכפר הנוער עיינות כמה חודשים קודם לכן, והוסיף: "אני ועוד מספר חברים מוכנים לבוא ולעזור בכל מה שצריך, בכל מקום בארץ שלא מסוכן להגיע אליו".

יפה, מהיישוב יוגב, היה בן 21 בלבד בנופלו. הוא החלל החמישי של צה"ל בעזה מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, לפני כארבעה חודשים. לפני נפלו ברצועה רב-סרן יניב קולא ז"ל, סגן-משנה איתי יעבץ ז"ל, רב-סמל ראשון במיל' אפי פלדבאום ז"ל ורב-סמל מתקדם במיל' עשהאל באבד ז"ל. מתחילת המלחמה בשמחת תורה תשפ"ד נפלו 925 חיילי צה"ל.