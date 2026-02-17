כיכר השבת
בלתי נתפס

דווקא בתקופה המתוחה, ירדה רמת האבטחה סביב סמלי השלטון - זו הסיבה

למרות העלייה באיומים על רקע המתיחות עם איראן, ולמרות שכמעט מדי שבוע מדווח על מעצר גורמים כאלו ואחרים שפועלים עבור איראן מתרחשת לאחרונה ירידה ברמת האבטחה | הדבר נובע מכך שצה"ל מסרב לשחרר ממילואים מאבטחים של היחידה לאבטחת אישים, ובשל ריבוי משימות האבטחה של שב"כ בתקופה זו (ביטחון)

מאבטחי ראש הממשלה בכניסה למעונו | ארכיון (צילום אילוסטרציה: Yonatan Sindel/Flash90)

מחלוקת בין שירות הביטחון הכללי ל ומחסור בכוח אדם הביאה באחרונה לירידה ברמת האבטחה. זאת למרות העלייה באיומים על רקע המתיחות עם איראן, ולמרות התגברות האיומים נגד בכירים ישראלים, רמת האבטחה של סמלי השלטון בישראל ירדה.

לפי הדיווח בחדשות 12, הדבר נובע מכך שצה"ל מסרב לשחרר ממילואים מאבטחים של יחידה 730, היחידה לאבטחת אישים, ובשל ריבוי משימות האבטחה של שב"כ בתקופה זו. לנוכח המחלוקת הזו, בשב"כ החליטו להעלות את הנושא לראש הממשלה על מנת שיכריע בעניין.

לפי הדיווח, בימים האחרונים התקיים דיון של גורמי הביטחון בהשתתפות שב"כ ואגף כוח האדם בצה"ל. נציג שב"כ התריע בדיון: "האבטחה נפגעה משמעותית, יש פעמים שאין מאבטחים מקדימים". תת-אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל, אמר בדיון: "זה לא נורא אם לא יהיה מאבטח מקדים בבית קפה".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לדיווח: "צה"ל מאזן באופן מיטבי כדי לחלק את העומס בין המשרתים וכדי לתת מענה לגופי ביטחון אחרים ככל שהדבר מתאפשר. במסגרת זו, כ-50% מתוך בקשות רבות שהגיעו משב"כ נענו בחיוב. לגבי הפגישה המתוארת – היא אכן התקיימה, אך הציטוט המובא בה רחוק מלשקף את רוח הדברים בשיחה".

משב"כ נמסר: "שב"כ אינו מתייחס לסידורי אבטחה, לרבות כוח האדם הנדרש למשימה זו, וכן לשיח מקצועי המתנהל מול גופי ביטחון אחרים".

