חטיבת פארן בפעולה - צילום: צה"ל חטיבת פארן בפעולה | צילום: צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:26 חטיבת פארן בפעולה ( צילום: צה"ל )

סדרת תיעודים חדשה שפורסמה לאחרונה על ידי המורדים החות'ים בתימן מעוררת דאגה בקרב גורמי מודיעין בישראל. בסרטונים נראים פעילי טרור חמושים מתאמנים בתרחישי כיבוש יישובים ופשיטה על מוצבים צבאיים – תמונות המזכירות באופן מדאיג אירועי עבר שחרטו על ליבם של אזרחי ישראל.

על פי דיווחו של הכתב והפרשן אמיר בוחבוט, נושא הסרטונים עלה לדיון מעמיק במסגרת ישיבה ביטחונית מסווגת. גורם בכיר שהשתתף בדיון מסר כי למרות שמדובר באימוני ראווה המיועדים לרשתות החברתיות, גופי הביטחון בוחנים כל תנועה ותנועה בזירה התימנית בקפידה יתרה. הגורם הבהיר כי צה"ל אינו מסתפק במעקב פסיבי, אלא מעדכן באופן שוטף את בנק המטרות ומודלי ההתרעה מול האיום המרוחק.

מחבלים חות'ים ( צילום: מהרשתות הערביות )

סרטון האיומים של החות'ים סרטון האיומים של החות'ים 10 10 0:00 / 0:18 סרטון האיומים של החות'ים

היערכות מוגברת בדרום

בחודשים האחרונים הגבירו בכירי מערכת הביטחון את נוכחותם במרחב הדרום. סיורים והערכות מצב נערכים בגבולות ירדן וסעודיה, מתוך הבנה שהחות'ים עשויים לנסות ולהפעיל אמצעים ארוכי טווח או ליזום חדירות דרך הים. תרגילים משותפים לצה"ל, לשב"כ ולמשטרה כבר מתקיימים בשטח כדי לשפר את המוכנות המבצעית ולמנוע כל הפתעה אסטרטגית מצד שלוחיה של איראן.

יצוין כי הזירה התימנית הפכה בשנים האחרונות לאחת הזירות המורכבות ביותר עבור ישראל. החות'ים, שמקבלים תמיכה צבאית ומודיעינית מטהראן, הצליחו לשגר טילים ורחפנים לעבר ישראל בעבר, ויכולותיהם הטכנולוגיות משתפרות באופן מתמיד. מערכת הביטחון רואה בהם איום אסטרטגי שדורש מעקב צמוד והיערכות מתמדת.

דני דנון עם הכרזה של החות'ים ( צילום: מסך )

"חופש פעולה מלא להגיב"

בצמרת הביטחונית מדגישים כי ישראל שומרת לעצמה את חופש הפעולה המלא להגיב על כל התפתחות. המעקב המודיעיני אחר תימן הורחב משמעותית, ובצה"ל מבהירים כי מדובר בפעילות שגרתית תחת תפיסת הגנה רב-זירתית. התפיסה המבצעית ברורה: להבטיח כי שום "פשיטה" לא תתממש מעבר למסכי המחשב של פעילי הטרור בתימן.

גורמי ביטחון מוסיפים כי ישראל לא תהסס לפעול בכל אמצעי הדרוש כדי להגן על אזרחיה, ובמידת הצורך תפעל גם בעומק השטח התימני. כאמור, המסר ברור: מערכת הביטחון ערה ומוכנה, והחות'ים יעשו טוב אם יבינו שכל ניסיון לפגוע בישראל יתקבל במחיר כבד.