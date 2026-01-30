על רקע ההיערכות האמריקנית לאפשרות של עימות צבאי עם איראן, והחשש מתגובה איראנית נגד ישראל, ביקר לאחרונה ראש אגף המודיעין, אלוף שלומי בינדר, בארצות הברית. הביקור נועד לחזק את שיתוף הפעולה המודיעיני והמבצעי בין ישראל לארצות הברית, ולהעביר לקחים מרכזיים ממבצע ״עם כלביא״ – בדגש על השגת עליונות אווירית בשמי איראן.

לפי מידע העולה מטור שפרסם הפרשן הצבאי יוסי יהושע בידיעות אחרונות, במערכת הביטחון מעריכים כי טרם קבלת החלטה על מהלך צבאי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבקש לוודא רמת סיכון נמוכה ככל האפשר לכוחות האמריקניים.

גם אם תקיפות אוויריות לא יביאו להפלת המשטר בטהרן, בממשל האמריקני מבקשים להימנע מתרחישים של פגיעה בכלי טיס או בכלי שיט אמריקניים, באמצעות טילים או כטב״מים איראניים. על רקע זה, שיתוף הפעולה בין צה"ל לבין פיקוד המרכז של ארה״ב (סנטקום) נתפס כמרכיב קריטי בכל תרחיש של הסלמה.

גורמים המעורים בפרטים מסרו כי במהלך הביקור בוושינגטון, שנמשך שלושה ימים, הציג בינדר בפני מקביליו האמריקנים את תהליכי התכנון והביצוע של מבצע ״עם כלביא״. בצד האמריקני, כך נטען, נרשמה הפתעה מרמת היכולות הישראליות, ובעיקר מאיכות המודיעין העדכני שאפשר פגיעה מדויקת ביעדים אסטרטגיים בזמן קצר.

אחת הסוגיות המרכזיות שעלו בתיאום בין הצדדים היא השגת עליונות אווירית מעל שמי איראן. במהלך מבצע ״עם כלביא״ הודיעה ישראל, בתוך פחות מ־48 שעות, כי השיגה עליונות אווירית בחלקה המערבי של איראן, כולל באזור טהרן – הישג שנחשב חריג בקנה מידה בינלאומי.

יוסי יהושע כותב כי לשם השוואה, רוסיה לא הצליחה להשיג עליונות אווירית מלאה באוקראינה גם לאחר תקופה ממושכת של לחימה, וגם הכוחות האמריקניים מתמודדים עם איומים מתמשכים בזירה התימנית מול החות׳ים.

עליונות אווירית מעניקה חופש פעולה רחב למטוסי חיל האוויר, מפחיתה תלות בטילים ארוכי טווח ויקרים, ומאפשרת פגיעה ישירה במתקנים אסטרטגיים. במסגרת ״עם כלביא״ הותקפו מתקני גרעין, סוללות נ״מ, מערכי טילי קרקע-קרקע ותשתיות צבאיות, לצד סיכולים ממוקדים של בכירים.

לפי מקורות ביטחוניים, חלק מהיכולות שהופעלו במבצע הן יכולות חדשות ומסווגות שפותחו בשיתוף התעשיות הביטחוניות בישראל, ולא ברור עד כמה כל פרטיהן נחשפו בפני האמריקנים.

מעבר ליכולת ההתקפית, עמד במרכז הביקור גם נושא ההגנה האווירית. ישראל מפעילה מערך מהמתקדמים בעולם, וארצות הברית פועלת להתאים את פריסת נכסיה האוויריים והימיים במזרח התיכון לאיומים המתפתחים. עם זאת, במערכת הביטחון מדגישים כי האתגר המודיעיני הולך ומחריף, על רקע הלמידה האיראנית מהעימות האחרון.

ההערכה בישראל היא שאיראן הפיקה לקחים ממבצע ״עם כלביא״, וכי מרחב ההפתעה שאפיין את שלבי הפתיחה של מערכות קודמות הולך ומצטמצם. במקביל, מתנהלת תחרות למידה מואצת בין איראן לבין ישראל וארה״ב, כאשר כל צד מנתח את מהלכי יריבו, משפר יכולות ומעדכן שיטות פעולה.

לדברי גורמים מקצועיים, האירועים בחודש יוני הציבו בפני איראן תרחישים שחלקם חרגו מהערכותיה המוקדמות – אך כעת, המורכבות המבצעית גוברת והיכולת להגיע להכרעה מהירה נעשית קשה יותר.

במערכת הביטחון מסכמים כי השילוב בין שיפור יכולות היירוט וההגנה לבין הצטמצמות אלמנט ההפתעה מחייב היערכות זהירה, רב-תחומית ומתמשכת. ביקורו של ראש אמ״ן בארצות הברית נתפס כחלק ממהלך רחב יותר, שנועד להבטיח שגם אם יתפתח עימות ישיר עם איראן – ישראל וארצות הברית יפעלו מתואמות, עם יתרון מודיעיני ומבצעי ברור.