תיעוד דרמטי: האם זהו המתחם המאובטח בו שוהה חמינאי באיראן?

בעיצומו של מתח שיא בין ארצות הברית לאיראן, מסתובב ברשתות החברתיות סרטון וידאו קצר ומטלטל שמציג לכאורה מבט פנימי אל תוך המתחם המאובטח ביותר באיראן – ביתו הפרטי והמבוצר של המנהיג העליון, אייתוללה עלי חמינאי.

הסרטון, שפורסם בחשבונות שונים ב-X (טוויטר לשעבר), מציג תמונות מצולמות מגובה נמוך של אזור חצר פנימית: מנוף כבד (בום ליפט) ניצב במקום, זרועותיו מורמות גבוה, לצד מבנים נמוכים, עצים, קירות בטון מחוזקים ושער כניסה כבד.

ברקע נראים אלמנטים של אבטחה צמודה – מצלמות, חומות גבוהות ומבנים שנראים כחלק ממערך הגנה רב-שכבתי.

הפוסט טוען כי מדובר ב"תיעוד נדיר של הארכיטקטורה הביטחונית הפנימית של מתחם חמינאי המוגן", כולל שכבות גישה, מחסומים פנימיים ומבני מקלט מחוזקים – פרטים שלא פורסמו מעולם באופן פומבי עד כה.

הסרטון צץ בדיוק כשנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מגביר את הלחץ הפומבי על טהרן, כולל איומים חוזרים ונשנים לתקוף באמצעות הארמדה האדירה ששלח למזרח התיכון.

גורמים במזרח התיכון מעריכים כי המידע – אם אכן מדובר בתיעוד אותנטי – עשוי לשמש כ"מודיעין פתוח" (OSINT) קריטי עבור מתכנני תקיפות אוויריות אמריקאיות או ישראליות פוטנציאליות נגד יעדים ביטחוניים-אישיים בטהרן.

האם זה באמת ביתו של חמינאי? זאת לא נתן לדעת. ייתכן גם כי מדובר בחלק ממסע דיסאינפורמציה מכוון, במיוחד על רקע המתיחות הגוברת.

בשעות האחרונות הסרטון זוכה לתפוצה מהירה ברשתות, בעיקר בקרב חשבונות פרו-מערביים וישראליים, שרואים בו "סדק ראשון בחומה" של המשטר האיראני.

בעוד העולם ממתין להתפתחויות, הסרטון הקצר הזה – בין אם אמיתי ובין אם לא – מצליח להעביר מסר ברור אחד: אפילו המבצר הפרטי של המנהיג העליון כבר אינו חסין מפני עיניים חטטניות – ועלול להפוך ליעד במקרה של הסלמה צבאית.